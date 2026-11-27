AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが2027年前半に発売するとうわさの標準モデル「iPhone 18」と「iPhone Air 2」の、ディスプレーに使う有機ELパネルの量産が2026年末から2027年1月にかけて始まるという。韓国メディアETNewsが11月18日に報じた。

同紙は業界関係者の話として、サムスンディスプレーは1月に、LGディスプレーは2026年末に、iPhone 18シリーズ向け有機ELパネルの量産を始める計画だと伝えている。

アップルはiPhone 18シリーズから上位のProとPro Maxを2026年後半に、標準モデルとAirを2027年前半に分けて発売するとされ、今回はその分割スケジュールのもとで初めての春の発売になるとみられている。韓国のパネルメーカー各社は、3月と見込まれる発売に合わせて生産計画を立てているとのこと。ただし発売時期や分割スケジュールは、アップルが公式に発表したものではない。

事情に詳しい業界関係者は、「パネルメーカーは年末まで、付加価値の高いPro、Pro Max、iPhone Duo向けの生産を優先している」と話しているそうだ。標準モデルとAir向けのパネルは必要な数が少なく、製造もそれほど複雑ではないため「12月下旬から1月にかけて量産を始める戦略だ」という。

なお、iPhone Air 2についてはサムスンディスプレーが単独でパネルを供給するという。ただし、Air 2向けの有機ELパネルの受注は限定的になるとみられている。初代のiPhone Airは昨年、Plusモデルに代わる薄くて軽いモデルとして登場したが、市場の反応が「いまひとつ」で生産数は少ないままだそうだ。

一方、標準モデルのiPhone 18は安定した需要が見込まれており、サムスンディスプレーとLGディスプレーの間でパネルの受注がどう分かれるかに関心が集まっているという。標準モデルとAirは通常、合わせてiPhoneシリーズ全体の販売の3割超を占めており、そのうち標準モデルのほうがAirより売れているとも伝えられている。

春に新しいiPhoneが店頭に並ぶ初めての年になるのだろうか？ 来年が待ち遠しい。