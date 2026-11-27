AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが開発中とうわさの折りたたみ式iPhoneの第2世代「iPhone Duo 2」は、現行モデルと同じ画面サイズと側面の指紋センサーを引き継ぐ可能性がある。中国のSNS微博（weibo）のリーカーDigital Chat Station氏が11月18日に伝えた。

同氏によると、iPhone Duo 2のリーク情報はまだ限られているものの、エンジニアリングユニット（開発段階の試作機）は引き続き、内側7.6インチ・外側5.4インチのディスプレーと、側面の指紋センサーを備えているという。Face IDが追加される「明確な兆候はない」そうだ。

また、同氏はFace IDを外側のディスプレーだけに載せた場合の必要なスペースや実用性にも疑問を示している。外側の画面は本体を開くと使う人と反対側を向くため、内側の画面を使うときはTouch IDに切り替えるか、本体を裏返してFace IDで認証する必要が出るかもしれず、ちぐはぐな使い心地になると示唆した。

一方、米メディアBloombergのMark Gurman記者は、アップルは外側のディスプレーにFace IDを搭載したiPhone Duo 2の試作機を開発したものの、この機能を仕上げる「時間がなくなりつつある」と11月15日に伝えている。

このことから、Face IDの搭載は第3世代に先送りされる可能性があるとみられている。試作機があるかどうかで両者の話は食い違うが、どちらもiPhone Duo 2でFace IDが搭載されるかには慎重な内容となっている。

ちなみにこのうわさを報じた米メディアMacRumorsは、まったく新しいデザインを打ち出したiPhone Duoの後継機が細かな改良中心になるのは、第2世代の製品に対してのアップルのいつものやり方に「ぴったり合う」と話している。

第2世代のiPhone Duoは、2027年秋に発売される見込みだ。