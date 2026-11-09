篠原修司のアップルうわさ情報局 第2520回
コードに「会話型アプリ」の枠、ただしまだ実装途中
アップル新製品「HomeView」、ChatGPTなどのAIアプリに対応か
2026年11月09日 20時00分更新
アップルが今後投入する予定のスマートホームハブ「HomeView」は、AIチャットボットアプリを使えるようにする下準備が進んでいる可能性がある。コード調査者として知られるpdfu氏がiOS 27.3ベータのコードを解析した結果をX（旧Twitter）に11月5日に投稿した。
同氏によると、接続したiPhoneやiPadのアプリをHomeViewに表示するためのソフトウェアに、最新ベータで「Conversational Apps」（会話型アプリ）というカテゴリがくわわったという。会話型アプリは、話しかけたり質問したりしてやり取りしながら使う、チャットボットのようなアプリを指すとみられている。
このアップデートでは双方向の音声ルーティング、セッション管理、割り込み処理の準備もくわわったそうだ。音声ルーティングは音声の入出力をどこに流すかを決める仕組みで、「双方向」とあることから話しかける声とAIの返事の両方を扱うためのものと考えられる。ただしpdfu氏は、「まだ完全には接続されていない」とも指摘している。
また、pdfu氏は別の発見として、HomeViewになりすましを防ぐ保護機能があることも見つけたそうだ。同じプロファイルに3回なりすましが試みられると個人データを見るためにiPhoneでの認証が必要になるという。この保護はHomeViewソフトウェア27.2で有効になっているらしい。
さらにアップルは、iPhoneでパスコードを間違えたときのようなロックアウトの待機システムも開発中とされる。1回目はすぐに解除できるが、2回目は1時間、3回目は4時間、4回目以降は8時間待つ設計だという。ただしpdfu氏によるとこの待機時間は「まだ開発中」で、いまのところどのロックアウトもiPhoneで認証すればすぐに解除できるそうだ。
HomeViewは家の中でAIに気軽に話しかけられるハブになるのだろうか？
It’s happening, folks: AI apps are coming to HomeView.— pdfu (@itspdfu) November 5, 2026
PebblePlay, HomeView’s CarPlay bridge, gets the Conversational Apps category in iOS 27.3.
The update also adds bidirectional audio routing, session management, and interruption groundwork.
Still not fully wired up. https://t.co/pzSv3cIsec
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