アップル「iPhone Duo 2」、画面下Face IDを試作中？

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが開発中とうわさの「iPhone Duo 2」では、外側の画面のディスプレー下にFace IDを組み込んだ試作機がすでにテストされているという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が10月22日にポッドキャスト「Power On」で語った。

Gurman記者によると、アップル社内にあるiPhone Duo 2の試作機には顔認証Face IDが搭載されており、そのセンサーは外側の画面のディスプレー下に組み込まれているという。iPhone DuoのユーザーからFace IDがないことへの不満がSNSなどで多数出てきており、そうした不満の解消のためとみられる。

ただし、肝心の搭載の時期については不明だ。試作機でテストされているからといって、来年すぐに出るとは限らない。もしかしたら再来年のiPhone Duo 3になるかもしれない。そこはアップルの開発状況に左右されるだろう。

そのほかGurman記者は同じ回で、社員がiPhone Duoの次世代モデルにアクションボタンを載せる方法も探っているとも語っている。ただし、こちらの信頼度はあまり高くないとのこと。

iPhone Duoの発売から早くも次のモデルの話が出てきた形だが、果たして新型では閉じたままでも顔を向けるだけで使えるようになるのだろうか？ そしてその場合、初代はすごい勢いで値下がりしそうだが、リセールバリューは保たれるのだろうか？