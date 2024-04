Game Source Entertainment(以下、GSE)は4月15日、台湾のチーム「7QUARK」が開発するローグライクアクションRPG『百剣討妖伝綺譚』について、PC(Steam)/Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|Sで発売すると発表。発売時期は2024年内で、グローバル展開を予定しているという。

本作では、妖魔が跳梁跋扈する江戸時代の日本を舞台に、華麗なアクションエフェクトを駆使して、多彩なキャラクターたちが次から次へと大冒険を繰り広げていく。

ローンチトレーラーも公開されたので、あわせてチェックしてもらいたい。

・『百剣討妖伝綺譚』ローンチトレーラー

https://youtu.be/1b2eMV-bSxI

『百剣討妖伝綺譚』はローグライクアクションRPG。3人の主人公を選んでそれぞれのストーリー、異なる武器や攻撃モードを体験することによって、プレイヤーはさまざまな経験ができる。

ゲームの特徴

自分のプレイスタイルに最も適した武器の組み合わせを選び、輪廻生死の中で真実を見つけ出そう。

毎回の旅で、2つの武器を選択し、同時に携帯できる。それぞれの武器には異なる特徴と効果があり、ゲームが進むにつれて素材を集めると、より多くの武器を解放可能となる。

武器を持ち出すたびに、さまざまな効果を持つ「魂玉」を集めて強化できる。一部の「魂玉」は2つの武器を連動可能。プレイヤーは「魂玉」の選択について十分な考慮をする必要がある。

輪廻転生をテーマにした物語で、「刀塚」と呼ばれる場所を中心に展開し、3人の主人公それぞれの物語でまったく違う体験ができる。

お互いのストーリーに登場することもあり、それが全体のストーリーにどのような影響を与えるかは、ゲームが発売されてからのお楽しみだ。

【ゲーム情報】

タイトル:百剣討妖伝綺譚

ジャンル:ローグライクアクションRPG

販売:Game Source Entertainment

開発:7QUARK/FingerGame

プラットフォーム:PC(Steam)/Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S

発売日:2024年

価格:未定

プレイ人数:1人

CERO:審査中

© 2024 7QUARK. Licensed to and published by Game Source Entertainment. All rights reserved.