Spotifyは4月7日、AIによるプレイリスト機能(以下、AIプレイリスト機能)を導入すると発表した。Premiumプランに契約しているユーザーが対象で、現在はベータ版という扱いだ。イギリスとオーストラリアのユーザーから順次提供していくという。Android/iOS両方のアプリで提供する。

自由な文章を用い、気分や状況に合った音楽をセレクト

AIプレイリスト機能は、生成AIの「ChatGPT」のように、指示文(プロンプト)を入力し、プレイリストを作成する機能だ。ジャンル名などを具体的に指定するのではなく、かなり自由で感性に沿った指示ができるのが特徴である。

具体的には以下のような形式だ:

relaxing music to tide me over during allergy season

(アレルギーの季節を乗り切るためのリラックスできる音楽)

a playlist that makes me feel like the main character

(主人公になった気分になれるプレイリスト)

sad music for painting dying flowers

(枯れゆく花を描くための悲しい音楽)

tracks for horse riding into the sunset

(夕日に向かって馬に乗るための曲)

指示する際は、ジャンル、ムード、アーティスト、年代などを組み合わせるのがいいが、他にも場所、動物、アクティビティ、映画のキャラクター、色、絵文字なども使用できる。ただし、時事問題や特定のブランドなど、音楽に関連しないプロンプトの結果は反映されない。特定の人を不快にさせるようなプロンプトへの対策もしているそうだ。

Spotifyでは、AIと組み合わせた強力なパーソナライゼーション技術を通じて、プレイリスト作成の初心者から上級者まで幅広い層が自分だけの音楽ミックスを作れるとしている。