すみっコたちがかわいい！ ロッテリアで「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」販売

ロッテリアは4月16日から7月中旬まで、「すみっコぐらし」とコラボした「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」を全国のロッテリアにて販売する。エリア内店舗は新宿小田急エース店と東京オペラシティ店。

本セットは、すみっコぐらしのキャラクターが集合したデザインを採用した、親子で楽しめるセット。「キッズセットメニュー」に、「すみっコぐらしおもちゃ」が付属する。

キッズセットメニューは「キッズ チーズバーガー」、「キッズ てりやきバーガー」、「チキンからあげっと(3本入り)」、「おてがるパンケーキ(2枚)」のいずれかに「フレンチフライポテト S」、「ドリンク S」が付いた4種類のセットから1種類を選択。

付属するすみっコぐらしおもちゃは、組み立てるとバッグになり、バッグを開くとミニルームが現れる「あつまれ!すみっコバッグ」、「すみっコぐらし」とロッテリアメニューのイラストシールが付いただるまおとし「つみつみ すみっコだるま」、肩にかけて持ち歩ける、おでかけにぴったりな「ミニっと♪すみっコサコッシュ」の3種類から1種類を選択(無くなり次第終了)。

価格はキッズ チーズバーガーセットが590円、キッズ てりやきバーガーセットが610円、チキンからあげっとセットが490円、おてがるパンケーキセットが490円。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。