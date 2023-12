ぬい撮りコーナーも！ エプロン姿のすみっコ達がキュートなイベント

京王百貨店新宿店では、12月22日~2024年1月4日の期間、7階大催場にて、「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」を開催する。

本展は、すみっコたちがお店屋さんになりマルシェを開催するという「すみっコマルシェ」をコンセプトとした全国初開催のイベント。おなじみのキャラクターと写真が撮れるフォトスポットや、手持ちのぬいぐるみを置いて写真撮影が楽しめる「ぬい撮りコーナー」などを展開するほか、グッズコーナーでは、イベント記念グッズおよそ50種類を含む商品が勢ぞろいする。

■すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~ 開催概要

会場:京王百貨店 新宿店7階 大催場

会期:12月22日~2024年1月4日 ※2024年1月1日は店休日

イベント限定フォトスポットが登場

特別なエプロン姿のすみっコたちが出迎えてくれる今展のメインビジュアルを再現したフォトスポットのほか、自分の手持ちの「てのりぬいぐるみ」を可愛らしく撮影できるぬい撮りコーナーなどイベント限定のフォトスポットが登場。

※画像はイメージ

イベント限定ぬいぐるみなどイベント記念グッズが充実

■事前抽選販売について

12月22日~24日は、混雑緩和のため、下記13種のイベント限定ぬいぐるみのみ電子チケットサービス「Live Pocket」による事前抽選制での販売となり、当選者のみ購入できる。12月25日以降は、1人1種につき1個まで購入できる。

詳細:https://t.livepocket.jp/t/sumikkomarche

※画像はイメージ

※数に限りがある

購入者プレゼント

会期中、会場にて1レシート5000円以上購入した各日先着100名に「コルクコースター(日替り、全5種)」を1点プレゼント。

※プレゼントは数に限りがあり、準備数に達し次第終了となる

※プレゼントの絵柄は日ごとに変わる(全5種)

※絵柄は選べない

※1人1日1点限り

※当日レシートのみ有効、レシート合算不可

■配布スケジュール

しろくま:12月24日、29日、2024年1月4日

ぺんぎん?:12月25日、30日

とんかつ:12月26日、31日

ねこ:12月22日、27日、2024年1月2日

とかげ:12月23日、28日、2024年1月3日

すみっコたちがやってくる!~記念撮影会〜

しろくまと一緒に記念写真を撮れる。各回30組限定で、撮影会の参加には整理券が必要となる。整理券配布については公式サイトより確認のこと。

日時:12月29日 11時30分〜、13時30分〜、15時30分〜

https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/002659.html#satuei

■営業時間

12月22日~24日:10時~20時30分

12月25日~30日:10時~20時

12月31日:10時~18時

2024年1月2日:9時30分~20時

1月3日:10時~20時

1月4日:10時~16時 ※最終日

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

