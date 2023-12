すみっコぐらしと買い物を楽しむイベント 限定グッズも多数

京王百貨店新宿店は12月22日より、すみっコぐらしと買い物を楽しめるイベント「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」を開催する。

すみっこマルシェでは、特別なエプロンすがたのすみっコたちがお出迎え。マルシェのなかには、ぬいぐるみをかわいく撮れるぬい撮りスポットや、すみっコたちといっしょにお店屋さんごっこができるフォトスポットなど、すみっコを堪能できるコーナーがもりだくさん。12月29日はしろくまとの記念撮影会も実施する。

会場ではイベント限定のオリジナルぬいぐるみも多数登場。また1レシート5000円以上の購入で、各日先着100名に「コルクコースター(日替り、全5種)」を1点プレゼントする。

■すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~

会期:12月22日~2024年1月4日 ※1月1日は店休日

時間:12月22日~24日 10時~20時30分

12月25日~30日 10時~20時

12月31日 10時~18時

2024年1月2日 9時30分~20時

1月3日 10時~20時

1月4日 10時~16時

会場:京王百貨店 新宿店7階 大催場

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.