すみっコぐらし×ポール＆ジョー、大人可愛いコラボ雑貨が登場

ブルーミング中西は、サンエックスが展開する人気キャラクター「すみっコぐらし」と「PAUL & JOE ACCESSOIRES」がコラボレーションした雑貨アイテムを、2月28日より順次発売する。

PAUL&JOE(ポールアンドジョー)のシンボルモチーフである「クリザンテーム(西洋菊の一種)」とすみっコぐらしたちがコラボレーションしたスペシャルデザインの雑貨アイテムが登場。ガーゼハンカチ、タオルハンカチ、巾着ポーチ、てのりぬいぐるみを展開する。

本コラボ商品は、ブルーミング中西の直販サイト「ハンカチーフギャラリー」、全国百貨店、バラエティーストア、自動販売機(全国7ヵ所)で販売。西新宿エリアでは、3月14日より京王百貨店新宿店 本館1階婦人洋品売場にて販売。また、2月28日10時より新宿フルラージュアン横 JR新宿駅 南改札外コンコース フラワーショップ隣の自動販売機でも販売する。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

