日本ファルコムは4月5日、PlayStation 5/PlayStation 4向けRPG『英雄伝説 黎の軌跡 スーパープライス』『英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN- スーパープライス』を、2024年7月25日に同時発売すると発表した。価格は5280円(パッケージ/ダウンロード)。

2024年、シリーズ生誕20周年記念タイトルとなる最新作『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria(フェアウェル オー ゼムリア)-』に先駆け、カルバード共和国を舞台とした『英雄伝説 黎の軌跡』2作品がお求めやすいスーパープライス版となって登場する。

・公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kuro-sp/

『英雄伝説 黎の軌跡』概要

多民族国家《カルバード共和国》。

民族問題や政治革命で揺れ動くその首都の片隅で、《裏解決屋(スプリガン)》を営むヴァン・アークライドのもとに、アニエス・クローデルと名乗る女子高生からの“奇妙な依頼”が舞い込んでくる。

この一件が、やがて共和国全土を震撼させる事態へと発展していくことに――。

フィールドアクションと戦略的なコマンドバトルを自在に切り替える新バトルシステムを採用!

キャラクターの能力を自由にカスタマイズできる戦術オーブメント《Xipha(ザイファ)》や裏解決屋としてグレーな事件を解決していく豊富なクエスト、大ボリュームのメインストーリーなど「軌跡シリーズ」共和国編の魅力を詰め込んだ一作となっている。

『英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN-』概要

七耀暦1209年に共和国・首都イーディスで発生した猟奇的な惨殺事件。

事態の収拾に向けて各勢力が動き出す中、裏解決屋ヴァンもとある人物の来訪をきっかけに独自の調査に乗り出すことに。

果たして、事件を引き起こした犯人は一体何者なのか? その目的とは?

フィールドアクションとコマンドバトルをシームレスに切り替えるバトルシステムはそのままに、多面的に物語が展開する「チャプターセレクト」、自由なパーティ編成&探索を楽しめるフリーダンジョン《お伽の庭城》など、独自の要素でグレードアップを遂げた「黎の軌跡」シリーズ・新章!

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 黎の軌跡 スーパープライス

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年7月25日

価格:5280円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

タイトル:英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN- スーパープライス

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年7月25日

価格:5280円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:C(15歳以上対象)

