Hondaの事業ブランド「Honda Power Products」は3月25日、オンラインゲーミングプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」を活用した共創型ゲームコンテンツ『Tiny Hero』を公開。

本作は、ゲームの世界からとある家の中へと迷い込んだ小さなアバターが、意外なモノを次々と動かしながら、ありふれた日常を送る住人たちのちょっとしたピンチを救いヒーローになっていくという、新感覚のRobloxゲームコンテンツ。

住人を助けるため、プレイヤーは家の中に点在するモビリティパワーを集め、その数に応じてさまざまなモノをモビリティ化し、行動範囲を広げていく。

・『Tiny Hero』特設サイト

https://www.honda.co.jp/powerproducts-brand/empathy/tinyhero/

・「Roblox」URL

https://www.roblox.com/games/15291734946/Tiny-Hero

東京モード学園とのコラボレーションが実現!

Honda Power Productsが、“Power of Empathy”キャンペーンを通じてメッセージしていく共創/共育の理念と、東京モード学園が目指す、学生たちの社会体験獲得を志向したプロジェクト型インターンシップの思想が合致したジョイントプログラム。

その初めての取り組みとして、今回は『Tiny Hero』のためのオリジナルアバターコスチュームを、東京モード学園に所属する現役学生と共創。

2024年3月27日より、メインストーリーでエンディングを迎えたプレイヤーを対象に、数量限定の先着順で配布する。

ブランドムービーも公開!

本作の配信にあわせて、Hondaの提唱する「The Power of Empathy(原動力は、ひとを想う気持ち。)」を体現するグローバルブランドムービー「Inspiration」も同時公開。

街で見かけた老人の姿に、思いを巡らせる少年。そんな少年の行動と、そこから生まれる奇跡を追いかける物語が描かれる。

・グローバルブランドムービー「Inspiration」

https://youtu.be/-IxCwYQ3zlI

【ゲーム情報】

タイトル:Tiny Hero

ジャンル:共創型ゲーム

配信:Honda Power Products

プラットフォーム:Roblox[iOS/Android/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Mac)]

配信日:配信中(2024年3月25日)

価格:無料

© Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. All Rights Reserved.