バンダイナムコエンターテインメントは3月5日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売予定のPvPvEシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』について、クローズドβテスト(以下、CBT)を開催すると発表。開催期間は、2024年3月28日~4月1日となる。

CBTの実施に先立ち、ストリーマーによる先行プレイやプレゼントキャンペーンの実施も決定しているので要チェックだ。

▼Game Play Trailer

▼アメイジアの紹介動画

『SYNDUALITY Echo of Ada』CBT開催決定!

PvPvEのオンラインプレイを通じて、

パートナーである「メイガス」との「バディ体験」を楽しもう!

本テストは、『SYNDUALITY Echo of Ada』のクローズドβテストバージョンを用いて実施する。『SYNDUALITY Echo of Ada』は、メインモード「オンラインレイド」でのプレイヤーVSプレイヤーVSエネミー(PvPvE)と呼ばれるオンライン対戦プレイを通じて登場するメカ「クレイドルコフィン」と相棒のAI搭載ヒューマノイド「メイガス」とともに依頼や対象アイテムを持ちかえるゲーム。

CBTではメイガスのサポート体験、メカのアクションやカスタマイズとゲーム性および、本作のコンセプトである「メイガスとのバディ体験」を楽しめる。以下、CBTの募集要項および参加条件となる。また、詳細は公式サイトのCBT特設ページを確認してほしい。

■クローズドβテスト募集期間:

2024年3月5日0時30分~3月19日16時(JST)(予定)

■クローズドβテスト実施期間:

2024年3月28日17時~4月1日16時(JST)(予定)

※サーバーメンテナンスを2024年3月29日13時~17時に実施予定です。

■対象プラットフォーム

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

■参加条件

以下の条件を満たしているユーザー

・テスト参加後にウェブアンケートに回答が可能な人

・ブロードバンドでインターネットに接続できる環境のある人

・PlayStation 5/Xbox Series X|S、または動作環境を満たすPCを所持している人

・12歳以上の人

※対象年齢は現時点での情報となりますため、製品版では変更される可能性があります。

▼応募規約・応募は公式サイトを確認!

https://synduality-ada.bn-ent.net/

ストリーマーがCBTを先行体験!

PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)より上水流宇宙さんにゲームを体験!

PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)アイドル候補生の上水流宇宙(かみずるこすも)さんが『SYNDUALITY Echo of Ada』のCBTを先行体験。本作のプロデューサーも登場し、本作の魅力や遊び方、CBTに体験できる要素を紹介していく。

配信タイトルは、「【SYNDUALITY Echo of Ada】二見P登場!CBT募集に先駆けて先行プレイします!【#ヴイアラ 上水流宇宙】」だ。

■配信日時:2024年3月8日19時(予定)

■配信チャンネル:https://www.youtube.com/@KamizuruCosmo

■PROJECT vα-liv(ヴイアライヴ):https://idolmaster-official.jp/va-liv

■上水流宇宙:https://idolmaster-official.jp/va-liv/cosmo

CBT開催を記念したフォロー&リポストキャンペーン実施決定!

オリジナルアクリルスタンドやSYNDUALITY関連商品があたる!

CBT開催を記念して、アクリルスタンドや関連商品が当たるXキャンペーンを開催中。応募締切は2024年3月11日23時59分まで。奮って応募しよう。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://synduality-ada.bn-ent.net/news/camp_cbt.php

※キャンペーンやプレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

ゲームプレイをスタイリッシュに紹介! さらに初心者に向けた生き抜く術をエイダが紹介する最新プロモーション映像を公開!

Game Play Trailerを公開!

昨年9月に公開した「『SYNDUALITY Echo of Ada』 Gameplay Teaser」に新規カットを加えた、「Game Play Trailer」を公開中。

より密度が増したマップやロケーション、新たな敵の姿をはじめ、メイガスの活躍なども確認できる。また、こちらの映像内で公開している機能はCBTの際に一部体験可能だ。

https://youtu.be/dJrZ2vE5pKw

エイダによるアメイジアの紹介動画公開!

CBT募集開始にあわせ、<メイガス>であるエイダのアメイジア紹介動画を公開している。『SYNDUALITY Echo of Ada』の舞台となるアメイジアについての基礎知識を知ることができる。

アメイジア移住希望者へ「ドリフター」とは何か、地上での脅威との戦い方について教えてもらえる。生き残る術を学んで、ぜひCBTに挑戦してみよう。

https://youtu.be/q_OlUWe_1vo

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY(シンデュアリティ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:予定

販売形態:未定

価格:未定

プレイ人数:未定

CERO:審査予定

©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.