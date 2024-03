セガは3月15日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA ATLUS Spring Sale」を開催中だと発表。期間は、2024年3月21日まで。

今回のセールでは、『龍が如く8』が20%オフにてセールに初登場。また、アトラスの『ペルソナ5 タクティカ』は35%オフとなっている。

ほかにも、『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』や、『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』といった人気タイトルを特別価格で販売しているので、要チェックだ。

セール情報はこちら

https://store.steampowered.com/sale/SEGASpringSale2024

