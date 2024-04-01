セガは3月29日、「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる番組「龍スタTV」の第29回を、2024年4月1日20時よりYouTube Liveとニコニコ生放送にて配信すると発表した。
第29回配信ではゲストに伊波杏樹さん（『龍が如く8』不二宮千歳役）を迎え、最新グッズを多数紹介していくという。
さらに「龍が如くスタジオ」より重大発表を予定しているとのことなので、お見逃しなく！
■【龍スタTV#29】最新グッズ紹介＆重大発表！
【番組情報】
番組名：【龍スタTV#29】最新グッズ紹介＆重大発表！
放送日：2024年4月1日20時～21時（予定）
番組URL：
・YouTube：https://youtube.com/live/gPpPpTTJ6P0
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv344734869
出演者：
伊波杏樹さん（『龍が如く8』不二宮千歳役）
横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）
H城所氏（「龍が如く」PR担当）
樋口きらら氏（MC／「龍が如く」プランナー）
©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう