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ゲストは伊波杏樹さん（不二宮千歳役）

重大発表も!?「龍スタTV」の第29回が4月1日20時より生配信

2024年04月01日 16時35分更新

文● Zenon／ASCII

　セガは3月29日、「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる番組「龍スタTV」の第29回を、2024年4月1日20時よりYouTube Liveとニコニコ生放送にて配信すると発表した。

　第29回配信ではゲストに伊波杏樹さん（『龍が如く8』不二宮千歳役）を迎え、最新グッズを多数紹介していくという。

　さらに「龍が如くスタジオ」より重大発表を予定しているとのことなので、お見逃しなく！

■【龍スタTV#29】最新グッズ紹介＆重大発表！

【番組情報】

番組名：【龍スタTV#29】最新グッズ紹介＆重大発表！
放送日：2024年4月1日20時～21時（予定）
番組URL：
・YouTube：https://youtube.com/live/gPpPpTTJ6P0
・ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv344734869
出演者：
　伊波杏樹さん（『龍が如く8』不二宮千歳役）
　横山昌義氏（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）
　H城所氏（「龍が如く」PR担当）
　樋口きらら氏（MC／「龍が如く」プランナー）

 

©SEGA
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