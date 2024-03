スクウェア・エニックスは3月14日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセールとなる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~お得満開の春 2024 PART3~」を開催。期間は2024年3月27日まで。

お気に入りのタイトルがないか、ぜひチェックしてほしい。なお、PART2は3月20日まで開催中なので、こちらもお見逃しなく。

【PART2】

セール期間:2024年3月6日~3月20日まで

【PART3】

セール期間:2024年3月13日~3月27日まで

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なります。

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。 *セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

40%オフ!

2024年3月8日~3月25日まで

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60%オフ!

2024年3月6日~3月20日まで

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月6日~3月20日まで

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

42%オフ!

2024年3月6日~3月20日まで

『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

42%オフ!

2024年3月6日~3月20日まで

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© 1999, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© 1999 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© 2000,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

©2000,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©2006 YOSHITAKA AMANO

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月13~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©2022 YOSHITAKA AMANO

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

2024年3月6日~3月20日まで

© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO

『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

Nintendo Switch:2024年3月14日~3月27日まで

©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

『聖剣伝説COLLECTION』

Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN -First Departure R-』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

2024年3月13日~3月27日まで

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認しよう。

▽対象タイトル一覧掲載ページ:

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2024/

▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ:

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらを一読してほしい。

https://www.jp.square-enix.com/column/