篠原修司のアップルうわさ情報局 第2511回
アップ「iPad 第12世代」A19チップと8GBメモリーでApple Intelligence対応？
2026年10月09日 20時00分更新
アップルが開発中とうわさの新型「iPad 第12世代」は、A19チップと8GBのRAMを搭載し、Apple Intelligenceに対応する可能性がある。米メディアMacRumorsが9月25日に報じた。
同紙によると、同紙の寄稿者Aaron Perris氏がアップルのコード内で見つけた情報から、次期低価格iPadはA19チップ、C1Xモデム、N1ネットワークチップ、8GBのRAMを搭載することが分かったという。
同紙は、現行のiPad 第11世代がA16チップを搭載していることから、A19への刷新で性能が「目に見えて向上する」とみているという。
さらに同紙は、A19がApple Intelligenceに対応しているため、iPad 第11世代にはないApple IntelligenceやSiriのAI機能が「すべて」使えるようになるとも伝えている。iPad 第11世代のRAMは6GBのため、最低8GBが必要なApple Intelligenceは動かない。しかし、第12世代ではこの足りない部分が解消することになる。
通信まわりでは、アップルのC1Xモデムは6GHz未満の周波数帯を使う5G（sub-6GHz）に対応し、現行iPadのクアルコム製モデムより効率が良いという。そのうえN1ネットワークチップの搭載で、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、スマートホーム機器向けの通信規格Threadにも対応するとしている。
気になる価格だが、2026年6月の値上げを経て449ドル（7万4800円）からとなっている現行iPadと、新モデルも同じ開始価格になる可能性が高いと予想されている。
発売時期については、アップルがいつ発売するかの情報はないとしたうえで、現時点では「2027年春まで」は登場しないとみているそうだ。
手頃なiPadでもApple Intelligenceが使えるようになるなら、買い替えを待つ人には朗報になりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2510回
iPhoneアップル新型「Vision Pro」早ければ2028年後半に登場か
-
第2509回
iPhoneアップル、新型「iPad mini」A20 Proチップ搭載か
-
第2508回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」中国ではサムスン製ディスプレーが人気？
-
第2507回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」Face ID不具合、iOS 27.0.1で修正か アップルがテスト中との報道
-
第2506回
iPhoneアップル「Apple Watch Series 12」実は128GB？（使えるのは64GBだけど）
-
第2505回
iPhoneアップル「Apple TV 4K」HomePod 4台でサラウンド再生？ ベータ版の報告に異論も
-
第2504回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」黒復活？ 新色ダークチェリーとスカイブルーの3色か
-
第2503回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」ブラックなし？ シルバー、ダークチェリー、スカイブルーの3色展開か
-
第2502回
iPhone折りたたみ式iPhoneの名前は「iPhone Duo」？ケース情報が流出
-
第2501回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」未発表のカメラ機能が判明か
- この連載の一覧へ