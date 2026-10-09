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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2511回

アップ「iPad 第12世代」A19チップと8GBメモリーでApple Intelligence対応？

2026年10月09日 20時00分更新

文● 篠原修司

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AIで生成したイメージ　筆者提供

　アップルが開発中とうわさの新型「iPad 第12世代」は、A19チップと8GBのRAMを搭載し、Apple Intelligenceに対応する可能性がある。米メディアMacRumorsが9月25日に報じた。

　同紙によると、同紙の寄稿者Aaron Perris氏がアップルのコード内で見つけた情報から、次期低価格iPadはA19チップ、C1Xモデム、N1ネットワークチップ、8GBのRAMを搭載することが分かったという。

　同紙は、現行のiPad 第11世代がA16チップを搭載していることから、A19への刷新で性能が「目に見えて向上する」とみているという。

　さらに同紙は、A19がApple Intelligenceに対応しているため、iPad 第11世代にはないApple IntelligenceやSiriのAI機能が「すべて」使えるようになるとも伝えている。iPad 第11世代のRAMは6GBのため、最低8GBが必要なApple Intelligenceは動かない。しかし、第12世代ではこの足りない部分が解消することになる。

　通信まわりでは、アップルのC1Xモデムは6GHz未満の周波数帯を使う5G（sub-6GHz）に対応し、現行iPadのクアルコム製モデムより効率が良いという。そのうえN1ネットワークチップの搭載で、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、スマートホーム機器向けの通信規格Threadにも対応するとしている。

　気になる価格だが、2026年6月の値上げを経て449ドル（7万4800円）からとなっている現行iPadと、新モデルも同じ開始価格になる可能性が高いと予想されている。

　発売時期については、アップルがいつ発売するかの情報はないとしたうえで、現時点では「2027年春まで」は登場しないとみているそうだ。

　手頃なiPadでもApple Intelligenceが使えるようになるなら、買い替えを待つ人には朗報になりそうだ。

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