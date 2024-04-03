アップル「Vision Pro」対応の「Apple Pencil」を計画か

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アップルは将来的にApple Pencilを空間コンピューターVision Proに対応させる可能性があるという。米メディアMacRumorsが3月25日に報じた。

同紙は匿名の関係者からの話として、アップルが現在visionOSをサポートする新しいApple Pencilを社内でテストしていると伝えている。

詳細についてはわかっていないが、この機能を使えばユーザーは机などの平らな面を広大なキャンパスにしてApple Pencilで絵が描けるようになるという。

この新型Apple Pencilが、来月発表されるとうわさの新型iPad Proと同時に発表されるという見方もあるが、同紙は「visionOSをサポートするかどうかは確認できていない」としている。