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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2019回

社内でテスト中

アップル「Vision Pro」対応の「Apple Pencil」を計画か

2024年04月03日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは将来的にApple Pencilを空間コンピューターVision Proに対応させる可能性があるという。米メディアMacRumorsが3月25日に報じた。

　同紙は匿名の関係者からの話として、アップルが現在visionOSをサポートする新しいApple Pencilを社内でテストしていると伝えている。

　詳細についてはわかっていないが、この機能を使えばユーザーは机などの平らな面を広大なキャンパスにしてApple Pencilで絵が描けるようになるという。

　この新型Apple Pencilが、来月発表されるとうわさの新型iPad Proと同時に発表されるという見方もあるが、同紙は「visionOSをサポートするかどうかは確認できていない」としている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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