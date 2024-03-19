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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2011回

Bloomberg報道

アップル新型「iPad Pro」「iPad Air」発売は3月末か4月ごろ？

2024年03月19日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは新型iPad ProとiPad Airを「3月末か4月ごろ」に発表する予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が3月11日のニュースレターで報じた。

　同氏によると、発表は改良されたiPad Pro、12.9インチバージョンを含めた2種類のiPad Air、新型Magic Keyboard、アップグレードされたApple Pencilが準備されているという。

　また、これらのデバイスは先日発表されたM3チップ搭載MacBook Airと同様にプレスリリースで発表される可能性が高いとのことだ。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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