イマジニアは3月5日、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-』(以下、Fit Boxing feat. 初音ミク)について、無料で参加できるゲーム体験会を東京・大阪の2ヵ所で開催すると発表。本作の発売日は2024年3月7日、価格は6980円(パッケージ版/ダウンロード版)だ。

「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-」

プロモーション動画

『Fit Boxing feat. 初音ミク』は、「Fit Boxing」シリーズの完全新作でクリプトン・フューチャー・メディアが開発、販売するバーチャル・シンガー初音ミクとのコラボレーションタイトル。初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカの4人のピアプロキャラクターズがゲームに登場し、パートナーとしてプレイヤーと一緒にエクササイズを行なう。

本作は2024年3月7日に発売されるが、その発売を記念し、シリーズ新要素であるピアプロキャラクターズ楽曲が原曲のままプレイできる「ミクササイズ」が体験できるゲーム体験会を開催。

ゲーム体験のほか、ノベルティの配布やイラスト展示、フォトスポットなど、各種企画を用意しているので、参加してみてはいかがだろうか。

『Fit Boxing feat. 初音ミク』発売記念ゲーム体験会

▼開催日時

・東京秋葉原会場:秋葉原ラジオ会館10Fイベントスペース

2024年3月9日 11時~18時(11時開場予定)

・大阪日本橋会場:ジョーシン日本橋店7Fイベントホール

2024年3月17日 11時~18時(11時開場予定)

※開催状況によって、終了時間が前後する恐れがございます。あらかじめご了承ください。

▼会場所在地

・東京秋葉原会場:秋葉原ラジオ会館10Fイベントスペース

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16

・大阪日本橋会場:ジョーシン日本橋店7Fイベントホール

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-9-5

▼内容

・Nintendo Switchソフト『Fit Boxing feat. 初音ミク』のゲーム体験

・『Fit Boxing feat. 初音ミク』ノベルティの配布

※ゲームを体験されたお客様のみ配布させていただきます。

・イラストの展示

・フォトスポット設置

▼定員

各会場100名程度

※東京秋葉原会場は先着順でご案内させていただきます。参加者上限に達した時点で受付を終了いたします。

※大阪日本橋会場のみ整理券制とさせていただきます。ご参加は整理券順でご案内させていただきます。整理券の配布は10時よりジョーシン日本橋店1Fレジにて行ないます。

▼参加費

無料

※交通費は参加者様のご負担となります。

【注意事項】

※参加者様の安全が守られるよう努めますが、完全なものではないことをご了承ください。なお、参加者様の不注意による事故・怪我等が発生した場合、主催者側では責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※会場内ではスタッフの指示に必ず従っていただけますようお願いいたします。万が一従っていただけない場合は、入場をご遠慮またはご退場いただく場合がございます。

※悪天候の場合、開催が中止または、内容が変更になる場合がございます。

※イベントが中止、延期となった場合も交通費等の補償はございません。

【ゲーム情報】

タイトル:Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-

ジャンル:ボクシングエクササイズ

販売:イマジニア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年3月7日予定

価格:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

CERO:A(全年齢対象)

※海外版につきましては、今後詳細が確定次第あらためてお知らせさせていただきます。

Art by 岩十

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©Imagineer Co., Ltd.

*「ミクといっしょにエクササイズ」および「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディアの登録商標です。

*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

*記載されている会社名および商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。