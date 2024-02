スクウェア・エニックスは2月29日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、同社のダウンロード版タイトルを対象とした「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~お得満開の春 2024 PART1~」を開催中だと発表。セール期間は、2024年2月28日~3月13日までとなる。

詳しくは下記の「セールタイトル一覧掲載ページ」をチェックしてもらいたい。

ここではセール対象タイトルのなかから、一部をピックアップして紹介する。

■セールタイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2024/

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルを一部ピックアップ!

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. PC version published by Square Enix Limited. Console versions published by Square Enix Co. Ltd. Developed by FuturLab Limited. PowerWash Simulator is a registered trademark of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

Nintendo Switch:2月29日~3月13日

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『電車でGO!! はしろう山手線』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

© SQUARE ENIX

JR東日本商品化許諾済

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

42%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PlayStation 4/Nintendo Switch

35%オフ!

© 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

© 1988, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch

40%オフ!

© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ロマンシング サガ3』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

Nintendo Switch:2月29日~3月13日

© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

Nintendo Switch:2月29日~3月13日

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 2016, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory

『鬼ノ哭ク邦』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 2016, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© YUZO KOSHIRO

『みんなでワイワイ!スペランカー』

Nintendo Switch

81%オフ!

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 1983-2017 Timothy G. Martin / Tozai, Inc. All Rights Reserved.

Spelunker is a trademark of Timothy G. Martin and Tozai Games is a trademark of Tozai, Inc.

registered or protected in the US and other countries.

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM © 2017, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

スクウェア・エニックスでは、ダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらもぜひ確認してみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/