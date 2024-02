セガは2月28日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ メガマーチセール」を開催中。開催期間は、2024年3月13日まで。

今回のセールでは、美麗な3Dグラフィックで表現された、個性豊かなゾーンでのハイスピードな横スクロールアクションが楽しめる『ソニックスーパースターズ』が、30%オフで登場。

ほかにも、遥の子・ハルトの父親の手がかりを求めて広島・尾道仁涯町に旅立つ桐生一馬を描いた『龍が如く6 命の詩。』や、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ」と「テトリス」の頂上決戦が展開する『ぷよぷよ テトリス 2』などがラインアップされている。

また、アトラスからPS5/Switchにてリマスター版も発売中の『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』や、過去・未来の時を超えて十三人の少年少女の群像劇が描かれる『十三機兵防衛圏』も特別価格にて販売中だ。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介しよう。

■PS5/PS4/Switch『ソニックスーパースターズ』

セール価格: 4612円(30%オフ!)

©SEGA

■PS4『龍が如く6 命の詩。』

セール価格: 1689円(56%オフ!)

©SEGA

■PS5/PS4/Nintendo Switch『ぷよぷよ テトリス 2』

セール価格: 2926円(24%オフ!)

©SEGA

Tetris ® & © 1985~2024 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

■PS5/PS4/Switch『たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2リメイク』

セール価格: 2194円(50%オフ!)

©SEGA

■PS5/PS4/Switch『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』

セール価格: 3839円(50%オフ!)

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

※『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』のニンテンドーeショップでのセールは2024年2月29日~3月13日です。