ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は2月21日、PlayStation 5に対応した「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」を発売した。価格は1万8981円。

また、「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」と「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」のスターターガイドを、公式ブログのPlayStation Blogにて公開している。

▼PS Blog記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/02/21/20240221-ps5/

記事中ではPULSE Elite ワイヤレスヘッドセットの機能についての紹介に加え、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット、またPULSE Explore ワイヤレスイヤホンのセットアップと使用方法に関するクイックスタートガイドを掲載している。

さらにSIEの開発チーム、AudezeおよびInsomniac GamesがPULSE Elite ワイヤレスヘッドセットとPULSE Explore ワイヤレスイヤホンの革新的なオーディオ技術について語る動画も含まれているので、ぜひチェックしてほしい。

なお、ASCII GAMESでは、本製品のレビュー記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

●さらに進化したPSブランドのワイヤレスヘッドセット!その使い勝手をチェック

【製品情報】

製品名:PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット

発売日:発売中(2024年2月21日)

価格:1万8981円

対応デバイス:

PlayStation 5/PC/Mac/PlayStation Portal リモートプレーヤーなど

付属品:

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット

・PlayStation Link USBアダプター

・PULSE Elite 充電フック

・マウンティングプレート*

・USBケーブル

・印刷物1式

*壁に固定するネジなどの工具は付属していません。

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

※「PlayStation」「DualSense」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほかに記載されている名称は各社の商標または登録商標です。