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ゲーム  >  ニュース  >  PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

予約開始は2023年11月9日10時から！

PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

2023年10月31日 13時55分更新

文● Zenon／ASCII

PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月31日、日本国内における「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」および「PlayStation Link USB アダプター」の発売日を発表した。

　いずれの製品も、2023年11月9日より全国のPlayStation取扱店で順次予約を開始するという。

発売日と価格

「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」
発売日：2023年12月6日 NEW!
価格：2万9980円

「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」
発売日：2024年2月21日 NEW!
価格：1万8980円

「PlayStation Link USBアダプター」
発売日：2023年12月6日 NEW!
価格：3480円
※本製品は、「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」および「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」の両製品にも、ひとつずつ同梱。

PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

ヘッドセットとイヤホン

PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

ヘッドセットのマイク部にはミュートスイッチらしきものも

　これらの製品はPlayStation 5のほか、2023年11月15日に発売予定の「PlayStation Portal リモートプレーヤー」にも接続できる。詳しい情報は下記のPlayStation Blogを参照してほしい。

【参考】PS Blog
https://blog.ja.playstation.com/2023/08/23/20230823-ps5/

PS5向けワイヤレス3Dオーディオ機器の発売日が決定！

【製品情報】

製品名：PlayStation Portal リモートプレーヤー
対応プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2023年11月15日予定
価格：2万9980円

製品名：PULSE Explore ワイヤレスイヤホン
発売日：2023年12月6日
価格：2万9980円

製品名：PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット
発売日：2024年2月21日
価格：1万8980円

製品名：PlayStation Link USBアダプター
発売日：2023年12月6日
価格：3480円
※本製品は、「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」および「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」の両製品にも、ひとつずつ同梱。

※「PlayStation」「DualSense」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほかに記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

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