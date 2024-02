ディースリー・パブリッシャーは2月20日、SteamストアでEDFタイトル限定の特別セールを実施したと発表。『地球防衛軍5』や『デジボク地球防衛軍(略)』『地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER』などのシリーズタイトルが、最大81%オフで購入できる。期間は、2024年2月27日3時まで。

さらにEDFシリーズのDLCなどすべてがセール対象に。腕に覚えがあるEDF隊員はこの機会にDLCにもチャレンジしよう。2024年夏発売予定のPC(Steam)版『地球防衛軍6』の前に『地球防衛軍5』をプレイして、来たる戦いに備えてみてはいかがだろうか。

・セールページのURLはコチラ

https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/EDF2024

『地球防衛軍5』(70%オフ)

・通常価格:5980円→ セール価格:1794円

・ストアURL:https://store.steampowered.com/app/1007040/

西暦2022年。突如として襲来した異星生命体と“全地球防衛機構軍”EDFとの戦いを描いたアクションシューティング。EDFの一兵士となり、無数に襲い来る巨大な敵を殲滅し、地球の平和を守るのだ。

未曽有の敵、知的異星文明プライマーの正体とは? そしてシリーズ初、敵宇宙人がついに姿を現す。高度な知能を持つ敵との戦闘は、これまでにない深い絶望を生み、そして最高の歓喜へと導く。

期間限定51%オフ!

追加ミッションパック1・2も割引き! チャレンジするなら今しかない!!

追加ミッションパック1「Mission Pack 1: Extra Challenge」

・通常価格:1222円→ セール価格:598円

未知なる巨大生物の変異種と遭遇。ゲーム本編をはるかに超える激しい戦いが隊員たちを待ち受ける。全26種類のミッションを収録し、追加武器も用意。

追加ミッションパック2「Mission Pack 2: Super Challenge」

・通常価格:1222円→ セール価格:598円

未だかつてない超最高レベル難度のミッションがエリートEDF隊員を迎え撃つ。厳選された過酷な全23種類のミッションを収録。本編で軍曹が使っていたあの武器も登場。

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

『ま~るい地球が四角くなった!? デジボク地球防衛軍 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』(55%オフ)

・通常価格:3980円→ セール価格:1791円

・ストアURL: https://store.steampowered.com/app/1497950

EDFの新たな戦場は、なんと四角い地球。すべてがデジタル&ボクセル(立方体)で構成されたパラレル世界だ。

この世界では、丸い地球も四角いのが当たり前だが、この四角い平和な地球がバラバラになっちゃったもんだからさあ大変。でも、丸かろうが四角かろうが地球は地球に違いない。もとの平和な四角い地球に戻すため、我らがEDFは世界線を超えて緊急出動する。

バラバラになった世界各国で孤軍奮闘中の隊員たちを救出し、仲間に加えて自分だけの部隊を作り上げて戦おう。各ミッションには最大4人1組のチーム編成で出撃だ。

期間限定50%オフ!

待望(!?)のムカデ登場。追加ミッションパック「新たなるシカク」が割引き!

追加ミッションパック「新たなるシカク」襲来!

・通常価格:1540円→ セール価格:770円

ゲーム本編では登場しなかった新たな敵が襲い来る追加ミッション集が登場。上級ミッションを10種以上収録。ミッション中に出現するウェポンBOXを回収すれば、ゲーム本編には登場しない新たな武器も手に入る。

さらにこのミッションパックを入手した隊員だけの特典として、特定の条件を満たすことで新たな難易度「Armageddon」が解放される。

©2003-2021 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2021 YUKE’S

『EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN』(75%オフ)

・通常価格:5980円→ セール価格:1495円

・ストアURL:https://store.steampowered.com/app/1039890/

西暦2040年。宇宙から来た侵略者アグレッサーの攻撃によって荒廃した地球を舞台に、戦い続けるEDFとその兵士たちをリアリティとともに描くアクションTPS。

ナンバリング「地球防衛軍」シリーズとは一線を画した世界観で贈る、すべてが新しい、もうひとつのEDFが誕生。

侵略者アグレッサーとの初遭遇から12年の月日が流れ、平和を失った地球。その戦いは混沌を極めている。敵巨大生物や巨大侵略兵器とEDFとの戦闘を描いた50以上の過酷な ミッションに挑め。すべてのミッションで5段階の難易度とともに収録。

期間限定65%オフ!

黄金の嵐が襲う。追加ミッション「ゴールデンストーム」が割引き!

追加ミッション「DLC Mission : Golden Storm」

・通常価格:1500円→ セール価格:525円

ゲーム本編で描かれなかった一連の物語を新たな14種類のミッションとともに収録。未知の巨大生物「インペリアルアント」「ジャイアントデスストーカー」など多数の敵が新登場する。

またこれらのミッションをクリアすることによって取得可能な30種類以上の新たな武器やビークルなども収録されている。

©2019 YUKE’S

©2019 D3 PUBLISHER

「EARTH DEFENSE FORCE Franchise sale」超特価タイトル

『地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR』

・通常価格:2189円→ セール価格:875円(60%オフ)

・ストアURL:https://store.steampowered.com/app/410320/

地球を襲う未知の侵略者と連合地球軍(Earth Defense Force)EDFの生存権をかけた戦いが繰り広げられるアクションシューティング。4つの兵科と800種にもおよぶ武器兵器を使いこなし、80種類以上のミッションに挑め。オンライン協力プレイ対応。

追加ミッションパック1「~変異の刻~」

・通常価格:1202円→ セール価格:360円(70%オフ)

追加ミッションパック2「~極限の地平~」

・通常価格:1202円→ セール価格:360円(70%オフ)

©2016 SANDLOT ©2016 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍4.1 WINGDIVER THE SHOOTER』

・通常価格:2088円→ セール価格:396円(81%オフ)

・ストアURL:https://store.steampowered.com/app/574200/

『地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR』から、スピンアウトした縦スクロール型3Dシューティングゲーム。ショートミッション60ステージが楽しめる無料追加ダウンロードコンテンツ「トレーニングモード」を搭載。

©Clouds ©GIGA-RENSYA ©SANDLOT ©D3 PUBLISHER

『地球防衛軍6』PC版は2024年夏発売予定!

ナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』がSteamに今夏登場。ウィッシュリストに登録し、出撃に備えよう。

・SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/2291060

© SANDLOT © D3PUBLISHER

©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries