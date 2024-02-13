ディースリー・パブリッシャーは2月13日、3Dアクションシューティングゲーム『地球防衛軍6』について、2024年春に発売を予定していたPC（Steam／Epic Games Store）版の配信予定時期を2024年夏に変更すると発表した。理由は、制作スケジュールの見直しによるものだという。

正式な発売日については、公式サイトおよびSNSなどで告知されるので、そちらをチェックしてもらいたい。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2291060/EARTH_DEFENSE_FORCE/

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※Epic Games Storeは後日オープン

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍6

ジャンル：3Dアクションシューティング

発売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）

※PlayStation 5／PlayStation 4版は発売中

発売日：2024年夏予定

価格：未定

プレイ人数：

オフライン：1～2人（画面分割プレイ可能）

オンライン：1～4人

※使用するゲーム機と同じ本数のソフトが必要です。

CERO：D（17歳以上対象）

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