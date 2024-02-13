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ゲーム  >  ニュース  >  PC版『地球防衛軍6』の発売時期が2024年夏に変更

制作スケジュールの見直しにより

PC版『地球防衛軍6』の発売時期が2024年夏に変更

2024年02月13日 13時35分更新

文● Zenon／ASCII

　ディースリー・パブリッシャーは2月13日、3Dアクションシューティングゲーム『地球防衛軍6』について、2024年春に発売を予定していたPC（Steam／Epic Games Store）版の配信予定時期を2024年夏に変更すると発表した。理由は、制作スケジュールの見直しによるものだという。

　正式な発売日については、公式サイトおよびSNSなどで告知されるので、そちらをチェックしてもらいたい。

・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2291060/EARTH_DEFENSE_FORCE/

※ウイッシュリスト登録で最新情報をお届け！
※Epic Games Storeは後日オープン

 

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍6
ジャンル：3Dアクションシューティング
発売：ディースリー・パブリッシャー
開発：サンドロット
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）
※PlayStation 5／PlayStation 4版は発売中
発売日：2024年夏予定
価格：未定
プレイ人数：
　オフライン：1～2人（画面分割プレイ可能）
　オンライン：1～4人
　※使用するゲーム機と同じ本数のソフトが必要です。
CERO：D（17歳以上対象）

© SANDLOT © D3PUBLISHER

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