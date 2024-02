ユービーアイソフトは2月16日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)向け海賊アクションアドベンチャー『スカル アンド ボーンズ』を発売したと発表。また、最大8時間のプレイが可能な無料体験版も配信中だ。

価格はPlayStation 5版が9240円、Xbox Series X|S版が9250円、PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)版が7920円となる。ほかのエディションもあるので、後述のゲーム情報や公式サイトを確認してもらいたい。

・公式サイト

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/skull-and-bones

『スカル アンド ボーンズ』の世界では、未開の航路を進み、さまざまな挑戦や戦闘、クラフトを行なう。プレイヤーは何も持たないゼロの状態からスタートし、契約、トレジャーハント、激しい海戦、砦の略奪などのさまざまなアクティビティを達成することで悪名を高めていく。

航海を通じて手に入れた資源と設計図を用いて、悪名が高まる程より優れた船、武器、装飾、調度品の作成が可能に。

本作はオンライン専用のため、プレイには高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要だ(PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く)。

『スカル アンド ボーンズ』は、第2次海賊黄金時代を迎えたインド洋に着想を得ている。プレイヤーは、多様な勢力が覇権をかけて争っている海賊時代において、無慈悲で混沌とした海に身を投じることになる。

単独での航海もできるほか、気軽に最大3人のグループを結成することができるため、強大な商会や海賊狩り、各地域の勢力、ライバルの海賊に仲間と挑むことも可能だ。

『スカル アンド ボーンズ』の世界を楽しめる無料体験版も配信中。無料体験版では、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PCにて合計8時間のプレイが可能。航海に乗り出し、海戦を繰り広げて広大な海を探索しよう。進行状況や入手したアイテムは、製品版購入の際に引き継げる。

オリジナルサウンドトラックとシーシャンティ(労働歌)が航海をさらに盛り上げる。冒険に壮大なスケールをもたらすオリジナルサウンドトラックはTom Holkenborg氏、シーシャンティはBusking Barnacles氏によって制作された。本作のサウンドトラックは各ストリーミングサービスにて配信中。またこちらからも視聴可能だ。

『スカル アンド ボーンズ』はUbisoft Singapore主導(※)で開発されており、クロスプレイおよびクロスプログレッションに対応している。

※そのほかの開発スタジオ:Belgrade, Berlin, Chengdu, Kyiv, Montreal, Mumbai, Paris, Philippines, Pune, Shanghai

【ゲーム情報】

タイトル:スカル アンド ボーンズ

ジャンル:海賊アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※パッケージはPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月16日)

価格:

【通常版】

PS5:9240円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S版:9250円(ダウンロード版)

PC版:7920円(ダウンロード版)

【プレミアムエディション】

PS5/XSX|S版:1万3200円(ダウンロード版)

PC版:1万1880円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~オンライン協力プレイ最大3人/オンライン対戦最大20人

CERO:D(17才以上対象)

【プレミアムエディション収録内容】

・ゲーム本編

・3日間のアーリーアクセス

・ブラッディ・ボーンズの詩コレクション

・追加ミッション2種

・デジタルアートブック&サウンドトラック

・スマグラーパストークン

※ 『スカル アンド ボーンズ』はオンライン専用のため、高速インターネット接続と各プラットフォーマーが提供する有料オンラインサービスへの登録加入が必要です。(PlayStation PlusもしくはXbox Live Goldなど、PC版除く)

※ 各特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で有効期限がございます。

※ 特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Skull and Bones, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.