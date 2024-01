Beep JapanとUntold Talesは1月26日、Knights of Unityが開発したカオスな協力型リフォームパーティーゲーム『Tools Up! Ultimate Edition』(Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4)を、2024年2月1日より発売すると発表した。価格は、2970円。

『Tools Up!』は、プレイヤーでチームを組み、どんどん間取りが奇妙になっていく家やアパートをリフォームしていくゲーム。

プレイヤー同士のチームワーク、マルチタスク力、そしてコミュニケーションスキルが試される。

今回発売する『Tools Up! Ultimate Edition』では、基本ゲーム、これまでのすべてのアップデート、ガーデンパーティーDLCのステージ45個を収録。

なお、さまざまなチーム編成でプレイできる新しいPvPモードが追加されており、1対1の対戦から、最大4人でのカオスなフリーフォーオールまで、協力か競争プレイスタイルを選べるようになった。

・公式サイト

https://beep-company.com/tools-up-ultimate-edition/

さぁ、リフォームを始めよう

『Tools Up!』は、プレイヤーのリノベーションスキルとチームワークが試される、カオスなローカルマルチCOOPゲーム。広大な集合住宅をどんどん改築して、入居者の要望に応えよう。

最大4人でローカル協力プレイ可能

最大4人の友だちと一緒にプレイして、リフォームチームの効率を高めたり、大混乱に陥れよう。

※注意:このゲームはローカルのカウチ協力プレイにのみ対応しており、オンラインマルチプレイはありません。シングルプレイも可能ですが、最低1人以上でのプレイを奨推します。

やることはいっぱい

これは単純な仕事ではないので、プロ(と呼べそうな人たち?)を招いた。どのレベルのステージにおいても、たくさんの仕事をこなし、そして散らかさないようにしなければならない。解体作業の後始末、壁のペンキ塗り、タイル貼り、漆喰を塗った壁紙貼り、配達物の回収、撤退するための掃除などなど。やることは多い。

新しいPVPモードが登場!

新しく追加されたプレイヤー対プレイヤーのモードで、リノベーションチーム同士で対戦しよう。ほかのチームが有利にならないように邪魔をしながら、可能な限り多くのタスクを完了させよう。1vs1、2vs2、1vs2vs1、1vs1vs1…など、最大4人までさまざまな組みあわせでプレイ可能だ。

庭仕事もお手のもの! - 全DLC収録

『Tools Up! Ultimate Edition』には、ガーデンパーティーDLCの45個あるすべてのステージが収録されている。

春・夏・秋をテーマにした各ステージに飛び込み、アウトドアのリフォーム作業員として中庭を作り直したり、木を植えたり、芝生をきれいにしたり、厄介なアライグマやモグラに対処したりしよう。

各ステージには、新しい仕組みやシステム、そしてなんと最後には強大なボスが待ち受ける!

【ゲーム情報】

タイトル:『Tools Up! Ultimate Edition』

ジャンル:パーティーゲーム

販売:Beep Japan/Untold Tales

開発:Knights of Unity

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年2月1日

価格:2970円 ※Switch版は2024年2月1日~2月14日まで10%セールを実施。

プレイ人数:最大4人

IARC:3+(3歳以上対象)

©2024 Untold Tales S.A. and The Knights of Unity sp. z o.o.. Tools Up! Ultimate Edition logo, the Untold Tales logo and The Knights of Unity logo are trademarks of Untold Tales S.A. and/or The Knights of Unity sp. z o.o. All rights reserved.