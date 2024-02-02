『呪術廻戦』が原作の最大4人で遊べるアクションゲーム

Xboxは2月2日、人気作「呪術廻戦」をもとにしたアクションゲーム『呪術廻戦 戦華双乱』のリード プロデューサーである甲斐 美紗樹氏のインタビュー記事をXbox Wire Japanで掲載した。

本作のPC（Steam）版が本日2024年2月2日発売。PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One版は2月1日に発売している。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8470円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

Xbox Wire Japanでは、本作の発売を記念して、『呪術廻戦 戦華双乱』のリード プロデューサーである甲斐 美紗樹氏に、原作とゲームのつながりや、開発時の方針などについて聞くインタビュー記事を公開している。

詳細はXbox Wire Japanの記事＜https://news.xbox.com/ja-jp/2024/02/02/jujutsu-kaisen-senkasouran/＞を確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：呪術廻戦 戦華双乱

ジャンル：呪術連携アクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版専売。

発売日：発売中（2024年2月1日 ※Steam版は2月2日）

価格：

通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：1万1990円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン時 1人～4人）

CERO：C（15才以上対象）

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

©芥見下々／集英社

©Bandai Namco Entertainment Inc.