『呪術廻戦』が原作の最大4人で遊べるアクションゲーム
Xbox Wire Japanに『呪術廻戦 戦華双乱』のリード プロデューサーである甲斐氏のインタビューが掲載！
Xboxは2月2日、人気作「呪術廻戦」をもとにしたアクションゲーム『呪術廻戦 戦華双乱』のリード プロデューサーである甲斐 美紗樹氏のインタビュー記事をXbox Wire Japanで掲載した。
本作のPC（Steam）版が本日2024年2月2日発売。PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One版は2月1日に発売している。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8470円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。
Xbox Wire Japanでは、本作の発売を記念して、『呪術廻戦 戦華双乱』のリード プロデューサーである甲斐 美紗樹氏に、原作とゲームのつながりや、開発時の方針などについて聞くインタビュー記事を公開している。
詳細はXbox Wire Japanの記事＜https://news.xbox.com/ja-jp/2024/02/02/jujutsu-kaisen-senkasouran/＞を確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：呪術廻戦 戦華双乱
ジャンル：呪術連携アクション
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版専売。
発売日：発売中（2024年2月1日 ※Steam版は2月2日）
価格：
通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：1万1990円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン時 1人～4人）
CERO：C（15才以上対象）
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
©芥見下々／集英社
©Bandai Namco Entertainment Inc.
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