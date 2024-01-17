Xboxは1月17日、Xbox Series X|S、PC、そしてXbox Game Passでプレイできる期待の新作情報を伝える配信番組「Developer_Direct」についての情報を公式ブログ「Xbox Wire Japan」で公開した。番組は、日本時間2024年1月19日5時から、世界中の動画プラットフォームやSteamのXboxおよびBethesdaの公式チャンネルで配信される。
また、「Developer_Direct」に加えて、当日はさらにほかのXboxファミリーからも二つのビッグな番組が配信予定。日本時間の1月19日2時より、Activision Blizzard が「『Diablo IV』Developer Update Livestream」を配信し、6時からはZeniMax Online Studiosによる「『The Elder Scrolls Online』2024 Global Reveal」が配信される。
詳しい情報は下記のXbox Wire Japan記事を確認してほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/01/17/xbox-developer-direct-how-to-watch/
※なお、Developer_Directでは Activision Blizzard タイトルに関する新しいお知らせは行ないません。あらかじめご了承ください。
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