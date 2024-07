ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は7月29日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組<PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」>の最新回をPlayStation Japan公式YouTubeチャンネルで配信すると発表。本日に第1回が公開され、明日の7月30日に第2回が公開される。

『VALORANT』Vol.1 ❘ PLAY! PLAY! PLAY!

今回はPlayStation 5用ソフト『VALORANT』を特集。ゲストにゲームプロダクション ディレクターのアーナー・ギルファーソン氏をUS本社から招き、MCのタレント松嶋初音さんとともに、ついにPlayStationに登場となった、基本プレイ無料の5対5タクティカルシューターの魅力を楽しく紹介していく。

Vol.1 ではキャラクターであるエージェントそれぞれが持つ多彩で強力なアビリティや、バトルルール、さまざまな武器や個性的なマップを実際にプレイしながら丁寧に解説。

Vol.2 では4つのゲームモードを紹介した後に、いよいよアーナー氏と松嶋さんが5vs5のバトルにチャレンジする。ドローンなどエージェントのアビリティや多彩な武器を駆使したプレイを通して、作品の楽しさを伝えるという。松嶋さんのミラクルショットもお見逃しなく。

『VALORANT』を初めてプレイする人にもわかりやすく解説しているので、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがだろうか。

『VALORANT』Vol.1<公開中>

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=4PaX2VBLbZs

『VALORANT』 Vol.2<2024年7月30日15時公開>

配信チャンネル:https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式X(Twitter)にてご案内いたします。

●「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/play-play-play/

●プレイステーション公式X(Twitter)

https://twitter.com/PlayStation_jp

■出演者

■オープンベータテスト実施中

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010048

アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStation Networkのアカウントでログインのうえ、ぜひ回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:VALORANT

ジャンル:5対5タクティカルシューター

配信:ライアットゲームス

プラットフォーム:PlayStation 5

配信日:近日予定

価格:基本プレイ無料

IARC:16+(16才以上対象)

© 2020-2024 Riot Games, Inc. RIOT GAMES, VALORANT and any associated logos are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc.

※「PS」「PlayStation」および「プレイステーション」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。