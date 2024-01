ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月3日、日本国内のPlayStation Storeで開催中の「ビッグウインターセール」において、ゲームやDLCなど1000以上のコンテンツを新たに追加するセール第二弾を開催した。

セール全体の期間は2024年1月17日までだが、第一弾に含まれているタイトルの一部は2024年1月5日にセールが終了するのでお見逃しなく。

今回のセールは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大80%オフの価格で購入できる大型キャンペーン。ここでは新たに追加された第二弾のセール対象となるタイトルの一部を紹介していこう。

「ビッグウインターセール」第二弾 対象タイトルピックアップ

『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』

・発売元:WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:そのほか

・通常販売価格:1万978円

⇒セール割引後価格:5489円 <50%オフ>

CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

『ファイナルファンタジーXIV – コンプリートパック コレクターズ・エディション』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:1万4960円

⇒セール割引後価格:7480円 <50%オフ>

CERO:C(15歳以上対象)

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION: © YOSHITAKA AMANO

『グランツーリスモ7』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:ドライビング/レース

・通常販売価格:8690円

⇒セール割引後価格:5387円 <38%オフ>

CERO:A(全年齢対象)

※PS4版は通常販売価格の43%オフとなる

Gran Turismo® 7 © 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

『FINAL FANTASY XVI』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アクション、RPG

・通常販売価格:9900円

⇒セール割引後価格:6930円 <30%オフ>

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。