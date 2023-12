WindowsでのDeviceIDの仕組み その2　USBデバイスの親子関係を表示させる

前回は、Windowsのデバイスが持つDeviceIDについて簡単に解説した。今回は、これを利用してUSBデバイスの親子関係を表示させてみる。

前回解説したように、Windowsのデバイスは、PowerShellのGet-CimInstanceコマンドを使って列挙することができる。

各デバイスのDeviceIDは、レジストリのパスの一部になっているため、これを使って、レジストリの情報とコマンドの情報を組み合わせてみる。まずはUSBデバイスのリストを作る。このとき、BluetoothコントローラーがUSB接続だとコントローラーや以下のBluetoothデバイス(プロファイル)などが同時に列挙されてしまうので、これを省く。

$USB=(Get-CimInstance Win32_USBControllerDevice).Dependent.DeviceID | ? {$_ -notlike "BTH*"} | ? {$_ -notlike "SWD*"}

次に、以下のこれを使って全デバイス(Win32_PnPEntity)の中からUSBデバイスだけを抜き出し、レジストリ情報を追加する。

$mydev=Get-CimInstance Win32_PnPEntity |? DeviceID -in $USB | %{ $p=@{};

$x=(Join-Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum" $_.DeviceID | Get-ItemProperty) ;

foreach($y in $x.psobject.Properties.name ){ $p[$y]=$x.$y };

Add-Member -InputObject $_ -NotePropertyMembers $p -ErrorAction SilentlyContinue -PassThru }

最初の部分で全デバイスを列挙(Get-CimInstance Win32_PnPEntity)し、USBデバイスだけを取り出す(? DeviceID -in $USB)。そこからレジストリのパスを作り(Join-Pathコマンド)、レジストリキーのプロパティ(名前、データの組)を取り出す。これはPowerShellのオブジェクトになっているので、ハッシュテーブルに変換(foreach)して、まとめて各デバイスにプロパティとして追加(Add-Member)している。

なお、USBデバイスのみに限定しているWhere-Objectの部分を外すと、Windowsのデバイス全体が$mydevに記録されるが、後述のプログラムはこれを処理することもできる。

これでレジストリにある親を示すParentIDPrefixがプロパティとして追加されたので、ここから親子関係を処理する。その前に、$mydevの各デバイスに、子デバイスを格納するためのchildプロパティを追加しておく。

$mydev | Add-Member -NotePropertyName 'Child' -NotePropertyValue @()

PowerShellは、存在しないプロパティをアクセスするとヌル($null)を返す。コマンドとして使うときには、存在しないこともあるプロパティをアクセスしてもエラーにならないので便利なことが多いが、プロパティの中身がヌルなのか、プロパティ自体が存在しないのかを簡単に区別できない。このため、あらかじめすげてのデバイスの情報に子デバイスを入れるためのプロパティを追加しておく。

処理が再帰的になるため、PowerShellのコマンドラインのみで記述するのが難しい。このため関数を定義した。以下のリストのプログラム(関数)をエディタなどを使って、ファイル(DevTree.ps1)に書き込み、これをPowerShellから読み込む(コマンドラインでファイルを実行する)。

function global:Proc([ref]$devices){

foreach($devc in $devices.value){ />

Add-Child -parentDevice ([ref]$devc) -devices $devices ;

}

}

function global:Add-Child([ref]$parentDevice,[ref]$devices){

if ($parentDevice.value.ParentIDPrefix -ne $null) {

$childList = $devices.value | ? {$_.DeviceID -like "*$($parentDevice.value.ParentIDPrefix)*"}

foreach ($currentDev in $childList){

add-child -parentDevice ([ref]$currentDev) -devices $devices

$parentDevice.value.child += $currentDev

$devices.value = $devices.value | ? { $_.DeviceID -ne $currentDev.DeviceID }

}

}

}

function global:Out-Child($numberOfLevel,$devs,$displayScriptBlock){

foreach($dev in $devs){

& $displayScriptBlock $numberOfLevel $dev

if($dev.child.length -ne 0){

out-child ($numberOfLevel+1) $dev.child $displayScriptBlock

}

}

}