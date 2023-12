D4エンタープライズは12月5日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、コンパイルが1988年にリリースした『B.G.V クリスマス(MSX2版)』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要だ。

クリスマスツリーは無事完成するのか!? サンタクロースと妨害キャラとの掛けあいを描いた、ほのぼの鑑賞ソフト

本作は1988年にリリースされた『ディスクステーション2号』に収録されていた観賞用ソフト。サンタクロースと思われるキャラクターと、その行動を妨害する敵との掛けあいを眺められる。

果たしてサンタクロースは、無事クリスマスツリーを完成できるのだろうか?

マニュアルなどでは本作のジャンルはBGVと書かれているが、これはBack Ground Videoの略とのこと。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られている。

本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひほかのBGVもチェックしてみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:B.G.V クリスマス(MSX2版)

ジャンル:その他

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2023年12月5日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要です。

©2023 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.