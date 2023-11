セガは11月27日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップで販売中の一部PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Nintendo Switch(Switch)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 12月オススメセール」を開催したと発表。開催期間は、2023年12月20日まで。

今回のセールでは、美麗な3Dグラフィックで表現された、個性豊かなゾーンでのハイスピードな横スクロールアクションが楽しめるPS5/PS4用『ソニックスーパースターズ』のデジタルデラックス版が、30%オフでセールに初登場。

ほかにも、誰でも気軽に楽しめるリズムアクションゲームの完全新作『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』や、グローバルなライフスタイルプログラム“Zumba(ズンバ)”を3つのモードで体験できる『Zumba de 脂肪燃焼! 新価格版』などがラインナップされている。

また、アトラスのタイトルとして、発売4周年を記念して『十三機兵防衛圏』が50%オフにて販売中だ。セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

タイトルピックアップ

■PS5/PS4『ソニックスーパースターズ』デジタルデラックス

通常価格:7689円 ⇒ セール価格:5382円(30%オフ)

■Switch『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』

通常価格:5489円 ⇒ セール価格:4116円(25%オフ)

■Switch『Zumba de 脂肪燃焼! 新価格版』

通常価格:3828円 ⇒ セール価格:2871円(25%オフ)

■PS4/Switch『BLADE ARCUS Rebellion from Shining』

通常価格:6589円 ⇒ セール価格:1647円(75%オフ)

■PS4『十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック』/Switch『十三機兵防衛圏』

通常価格:7678円 ⇒ セール価格:3839円(50%オフ)

