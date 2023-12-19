セガは12月18日より、「ソニック」からのクリスマス＆年末プレゼント企画として、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中。開催期間は、2023年12月28日まで。
本キャンペーンでは、ソニック・ザ・ヘッジホッグ公式Xアカウント（@SonicOfficialJP）のフォローと、発売中の『ソニックスーパースターズ』のCM動画をリポストするだけで、ゲーム機や『ソニックスーパースターズ』のアニメーション原画イラストなどの豪華賞品を抽選でプレゼント。
キャンペーンは第1弾から第3弾の3回に分かれているので、下記や特設サイトをチェックしてほしい。
【特設サイト】
https://sonic.sega.jp/SonicSuperStars/campaign/2023winter/
■キャンペーン第1弾
期間：2023年12月18日～12月21日23時59分
賞品：
・Nintendo Switch×3名 ※有機ELモデル・Joy-Con（L） ネオンブルー／（R） ネオンレッド
・『ソニックスーパースターズ』アニメーション原画×1名
■キャンペーン第2弾
期間：2023年12月22日～12月24日23時59分
賞品：
・PlayStation 5×1名 ※ディスクあり通常版 CFI-2000A01
・『ソニックスーパースターズ』アニメーション原画×1名
■キャンペーン第3弾
期間：2023年12月25日～12月28日23時59分
賞品：
・Victus by HP 16×1名 ※【ソニックスーパースターズ動作確認済】パフォーマンスモデル
・PowerAアドバンテージ 有線コントローラー×5名 ※Xbox Series X|S用 ソニックスタイル
・『ソニックスーパースターズ』アニメーション原画×1名
【ゲーム情報】
タイトル：ソニックスーパースターズ
ジャンル：ハイスピードアクション
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
※Xbox／PC版はダウンロード版のみ
発売日：発売中（2023年10月17日）
価格：
通常版：6589円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックス版：7689円（ダウンロード）
レゴ ファンパック：550円（ダウンロード）
プレイ人数：オフライン1～4人／オンライン1～8人
CERO：A（全年齢対象）
©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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