任天堂は11月22日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」にて、『ゴールデンアイ 007』と『スターツインズ』の2本を配信すると発表。配信日は、2023年11月30日となる。

今回追加される2タイトルを遊ぶには、通常の「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」ではなく、高レーティング向けタイトルを収録した「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 18+」のダウンロードが必要な点は覚えておこう。

『ゴールデンアイ 007』

本作は、1997年に発売されたNINTENDO 64用の3Dリアルガンアクションゲーム。プレイヤーは007=ジェームズ・ボンドとなり、秘密兵器「ゴールデンアイ」に関わる作戦を成功させるべく、地下秘密基地や軍用列車内部、さらには雪原やジャングルなどの3Dフィールドを探索していく。2~4人で遊べる対戦モードも搭載。

© 1997 Nintendo/Rare. Game by Rare.

GoldenEye 007 Interactive Game (certain audiovisual components) © 1997-2022 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. JAMES BOND, 007, 007 Gun Logo and related James Bond Indicia © 1962-2022 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

JAMES BOND, 007, 007 Gun Logo and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. GoldenEye 007 Interactive Game TM Danjaq, LLC. All Rights Reserved. James Bond Theme by Monty Norman. Used by Permission of Sony Music Publishing (US) LLC. All Rights Reserved.

『スターツインズ』

銀河パトロール隊「ジェットフォース」に所属する双子のジュノとベラ、そしてロボット犬ループスは、惑星を侵略するマイザー率いる「ドローン軍団」と戦うことになる。

それぞれが特性を持つ主人公である2人と1匹を操作し、敵に捕らわれた平和的な部族「トライバル」を解放しながらステージを進んでいこう。

© Microsoft 1999. All rights reserved.

「NINTENDO 64 コントローラー」のセールも実施!

今回追加される『ゴールデンアイ 007』と『スターツインズ』はJoy-Conでも遊べるが、「NINTENDO 64コントローラー」を利用することで当時の操作感で快適に遊ぶことが可能。

本コントローラーのセールを、My Nintendo Storeで実施中。期間中は通常は5478円のところ、20%オフの4382円で購入できる。開催期間は、2023年11月22日~12月10日23時59分までだ。

▼購入はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/hardware-accessory/controller/HAC_A_LR3GF.html

より詳しく上記の内容を確認したい人は、下記のトピックス記事を確認して欲しい。

▼トピックス記事

https://topics.nintendo.co.jp/article/89840129-b23c-4acb-8183-3a7fba6a1a72