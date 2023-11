セガは11月22日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA Autumn Sale」を開催中だと発表。期間は、2023年11月29日3時まで。

今回のセールでは、美麗な3Dグラフィックで表現された、個性豊かなゾーンでのハイスピードな横スクロールアクションが楽しめる『ソニックスーパースターズ』が30%割引にてSteam版セールに初登場。

ほかにも、『龍が如く 維新! 極』や、『ぷよぷよテトリス2』、アトラスの『世界樹の迷宮III 星海の来訪者 HD REMASTER』といった人気タイトルを、特別価格で販売しているので、要チェックだ。

・セール情報はこちら

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/SEGAAutumnSale2023

©SEGA

©SEGA

Tetris ® & © 1985~2023 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

© SEGA / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。