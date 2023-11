※この記事では、本文作成およびASCII.jpに掲載した記事の要約にAIを試験活用しています。一部不自然な表現がある点、ご了承ください。また、各記事で報道している内容については、リンクをご参照ください。

PlayStation Portal リモートプレーヤーを先行試用!セットアップやできることをチェック

ソニーのPS5専用リモートプレイ端末「PlayStation Portal」が発売されます。これはPS5とネットワーク経由で接続し、PS5を持っていないと機能しない専用端末です。携帯ゲーム機のような外見をしていますが、PS5の周辺機器であり、独立したゲーム機ではありません。価格は約3万円で、PS5所有者にとっては移動中やテレビがない場所でのゲームプレイに便利です。ゲーム操作の遅延はほとんどなく、映像・音楽アプリはリモートプレイで利用できません。バッテリー駆動時間は約4時間。

NTTと元グーグル研究者による「Sakana AI」アーキテクチャーの研究開発で連携

NTTとSakana AIは、サステナブルな生成AI社会を実現するために、小型で多様なAIを協調させるアーキテクチャの研究開発に関する連携協定を締結しました。Sakana AIは、トランスフォーマー・モデルの提案論文「Attention Is All You Need」の著者の一人、リオン・ジョーンズ氏と元グーグルBrainの日本部門のデイヴィッド・ハ氏によって設立された企業です。この取り組みでは、多数の小型AIを分散的に配置し、それらを効率的に連携させることで、AIモデルの省電力化を推進する「AIコンステレーション」というプロジェクトを進めています​​​​。

グーグル、Bard AIの「ダウンロード」うながす詐欺広告に法的措置

Googleは、生成AI「Bard AI」のユーザーと中小企業の保護を目的として、詐欺行為に対する法的措置を講じました。具体的には、Bard AIを偽装してマルウェアを拡散する詐欺広告に対する行動です。Bard AIはブラウザーから無料でインストール不要で使用できるサービスですが、詐欺広告はこれを知らないユーザーを狙い、Bard AIを「ダウンロード」するように促してマルウェアをダウンロードさせていました。Googleは4月以降、このような詐欺広告約300件に対して削除を申請しています​​。

Switch版『ホグワーツ・レガシー』本日発売!本日20時からは発売記念番組も配信

オープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』のNintendo Switch版が11月14日に発売されました。このゲームは1800年代の魔法界を舞台にしており、プレイヤーはホグワーツ魔法魔術学校の5年生となり、未知の歴史を体験し、隠された真実を明らかにします。ゲーム内では、魔法薬の調合、魔法の植物の収穫、魔法動物の手懐けなどが行えます。また、オープンワールドの魔法界を自由に探索でき、プレイヤーの選択によって善と悪の道が決まります​​​​。

コンソメパンチ3.5倍が出るぞ 超濃厚でお酒のつまみにも

カルビーは、「コンソメパンチ」発売45周年を記念して、コンソメ風味を3.5倍に強化した期間限定商品「ポテトチップス コンソメメガトンパンチ」を11月13日からコンビニ限定で発売しました。この特別な商品は、100gで285円となっています​​。

