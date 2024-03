※この記事では、本文作成およびASCII.jpに掲載した記事の要約にAIを試験活用しています。一部不自然な表現がある点、ご了承ください。また、各記事で報道している内容については、リンクをご参照ください。

「電気を使わない自動ドア」が人気

電気を使わない自動ドア「エコスイング」が注目を集めています。以前はほとんど売れなかったが、今では年間数千台が売れる人気商品になりました。このドアは人の動きを感知して自動で開閉し、電気代やメンテナンス費用がかからず、環境に優しいという利点があります。特に、省エネやコスト削減を求める企業や施設から高い評価を受けています​​。

こいつ動くぞ! Excelで「GPT-2」

「Spreadsheets are all you need.ai」は、ExcelでOpenAIが開発したGPT-2の仕組みを再現したスプレッドシートを提供しています。このスプレッドシートは、大規模言語モデルの動作をExcelの機能で実装し、チャット型AIのように文の続きを予測します。Transformerアーキテクチャを基にしており、GPT-2の124Mパラメーターモデルをローカルで動作させることができますが、新しいデータでの学習は不可能で、処理可能なトークンと単語の長さには制限があります​​。

世界初「没入型テーマパーク」見どころは

「イマーシブ・フォート東京」は、来場者が物語の中に没入する体験を提供する世界初のテーマパークです。株式会社刀が開発・運営し、2022年に閉館したヴィーナスフォートを利用した施設で、様々なアトラクション、ショップ、レストランでイマーシブ体験が楽しめます。例えば、「ザ・シャーロック」では透明人間としてシャーロック・ホームズの物語を体験し、「東京リベンジャーズ」のアトラクションでは、キャラクターと共に行動します。このテーマパークは、新しい形のエンターテインメントとして訪れる人々に新鮮な体験を提供しています​​。

「モンハン」20周年記念スペシャル番組放送へ

『モンスターハンター』シリーズ20周年を記念したスペシャル番組が、3月12日20時に放送されます。この2時間の番組では、「モンスター総選挙」の結果発表や、シリーズに携わったディレクターたちのトークセッション、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのイベント模様などが紹介されます。詳細な出演者情報は今後公開される予定です​​。

くら寿司「ちいかわ」限定グッズ当たる

くら寿司は3月8日から「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開催します。このキャンペーンでは、食事をした顧客が「ビッくらポン!」でちいかわのフィギュアや缶バッジなどの限定グッズを獲得できます。また、特定の金額を支払うごとにクリアファイルやノートなどの特典がもらえるほか、特定のセットメニューを注文すると必ずビッくらポンの景品が付くなど、複数の方法でグッズを手に入れるチャンスがあります​​。

