カプコンは10月30日、iPhone／iPad向けサバイバルホラー『バイオハザード ヴィレッジ』を配信開始した。本作は「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーションで、ダウンロードは無料。ゲーム序盤までプレイでき、それ以降の物語を楽しみたい人は本編を購入しよう。本編の価格は4990円、2023年11月20日まで発売記念セールで60％オフの1990円で購入可能だ。

また、追加コンテンツの「ウィンターズ エクスパンション」も同時配信で、価格は2000円。こちらも発売記念セールで、2023年11月20日まで50％オフの1000円で購入できる。最新映像も公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

なお、『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』や追加コンテンツもセール対象中。こちらもお見逃しなく。

※iPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』はMac／iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。

ダウンロードはコチラから！

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

最新映像

https://www.youtube.com/watch?v=FALetauK4c4

「オリジナル・サウンドトラック コンプリートエディション」がApple Musicで先行独占配信中！

配信を記念してApple Musicが最大3ヵ月無料になるキャンペーンも開催中

本日より配信が始まったiPhone／iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』。その135曲を収録した「バイオハザード ヴィレッジ オリジナル・サウンドトラック コンプリートエディョン」が2023年10月27日より、Apple Musicにて先行独占配信中だ。

2021年に販売された「バイオハザード ヴィレッジ オリジナル・サウンドトラック」に収録しきれなかった楽曲群に加えて、追加コンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」「ザ・マーセナリーズ アディショナル オーダーズ」から新たに110曲を収録した豪華版となっている。

さらに本日10月30日からは、このサウンドトラック配信を記念し、Apple Musicが最大3ヵ月無料になるキャンペーンも開催。詳細は以下を確認してほしい。

キャンペーンURL：https://apple.co/Biohazard_Village

※iOSのみでご利用いただけます

■製品概要

製品名：バイオハザード ヴィレッジ オリジナル・サウンドトラック コンプリートエディション

楽曲数：135曲

配信日：配信中（2023年10月27日）

配信URL：https://music.apple.com/jp/album/1712056711?l=ja&ls=1

Trick or Treat！ 『バイオハザード ヴィレッジ』ハロウィン仕様のアパレルが発売中！

『バイオハザード ヴィレッジ』に登場するマザー・ミランダと彼女に仕える四貴族。魅力的なヴィランたちをデザインしたハロウィン仕様のアパレルが発売中。Tシャツに加えて、長袖Tシャツ、トレーナー、フーディなども用意している。

イーカプコン特設ページではこのほかにも、「バイオハザード」アパレルを多数ラインアップしているので、ぜひ覗いてみよう。

https://www.e-capcom.com/sp/apparel/amazon/jp/residentevil.html

『バイオハザード RE:4』が予約受付中！

Appleデバイスに向けては『バイオハザード RE:4』も2023年に発売予定。こちらもダウンロードは無料。本編を購入する前に序盤を体験することができる。配信開始を逃さないよう、予約注文を忘れずに。最新の追加コンテンツ『セパレート ウェイズ』も同時に配信予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード ヴィレッジ

ジャンル：サバイバルホラー

配信：カプコン

プラットフォーム：iPhone／iPad

対応端末：

【iPad Pro】

iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）

iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）

iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）

iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）

【iPad Air】

iPad Air（M1 第5世代）

【iPhone】

iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max

配信日：配信中（2023年10月30日）

価格：

ゲーム本編：4990円（11月20日まで発売記念セールで60％オフの1990円）

ウィンターズ エクスパンション：2000円（11月20日まで発売記念セールで50％オフの1000円）

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます。

※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。

タイトル：バイオハザード RE:4

ジャンル：サバイバルホラー

配信：カプコン

プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac

対応端末：

【MacBook Pro】

MacBook Pro（13-inch, M2, 2022）

MacBook Pro（16-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（16-inch, M1 Max, 2021）

MacBook Pro（14-inch, M1 Pro, 2021）／MacBook Pro（14-inch, M1 Max, 2021）

MacBook Pro（13-inch, M1, 2020）

MacBook Pro（16-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（16-inch, M2 Max, 2023）

MacBook Pro（14-inch, M2 Pro, 2023）／MacBook Pro（14-inch, M2 Max, 2023）

MacBook Pro（13-inch, M2, 2023）

【MacBook Air】

MacBook Air（M1, 2020）

MacBook Air（13-inch, M2, 2023）

MacBook Air (15-inch, M2, 2023）

【iMac】

iMac（24-inch, M1, 2021）

【Mac mini】

Mac mini（M1, 2020）

Mac mini（M2, 2023）／Mac mini（M2 Pro, 2023）

【Mac Studio】

Mac Studio（M1 Max, 2022）/ Mac Studio（M1 Ultra, 2022）

Mac Studio（M2 Max, 2023）/ Mac Studio（M2 Ultra, 2023）

【Mac Pro】

Mac Pro（M2 Ultra, 2023）

【iPad Pro】

iPad Pro（12.9-inch, M1 第5世代）

iPad Pro（11-inch, M1 第3世代）

iPad Pro（12.9-inch, M2 第6世代）

iPad Pro（11-inch, M2 第4世代）

【iPad Air】

iPad Air（M1 第5世代）

【iPhone】

iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max

配信日：2023年予定

価格：

ゲーム本編：7990円

セパレート ウェイズ：1000円

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます

※App Storeシステムに準じた「発売日」が表示されています。正式な発売日は後日発表いたします。

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