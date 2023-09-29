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「PlayStation Portal リモートプレーヤー」本日より予約受付開始！発売日は11月15日

2023年09月29日 13時10分更新

文● Zenon／ASCII

「PlayStation Portal リモートプレーヤー」本日より予約受付開始！発売日は11月15日

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月29日、PlayStation 5向けのリモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー」を、全国のPlayStation取扱店において予約受付開始したと発表。本機の発売日は2023年11月15日で、価格は2万9980円となる。

「PlayStation Portal リモートプレーヤー」本日より予約受付開始！発売日は11月15日

　記事執筆時点では、Amazon.co.jpJoshin webショップビックカメラ.comRakutenブックスが公式サイトで販売店として挙がっている。欲しい人は早めに予約しておこう。

・製品公式サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/accessories/playstation-portal-remote-player/
・製品紹介映像
https://www.youtube.com/watch?v=r-3kVadHzOc

【製品情報】

製品名：PlayStation Portal リモートプレーヤー
対応プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2023年11月15日
価格：2万9980円

※「PlayStation」「DualSense」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほかに記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

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