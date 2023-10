ChatGPT対抗の本命「Claude 2」ついに日本でも利用可能に

Anthropicは10月16日(現地時間)、同社が公開するAIチャットボット「Claude 2」の公開範囲を日本を含む世界95の国と地域に拡大したことを明らかにした。

We’re rolling out access to https://t.co/RxKnLNNcNR to more people around the world.



Starting today, users in 95 countries can talk to Claude and get help with their professional or day-to-day tasks. You can find the list of supported countries here: https://t.co/PbMuaqJcjU