ChatGPTよりすごい!? 15万語に対応　Claude 2.1登場

Anthropicは11月21日(現地時間)、ChatGPTと競合するAIチャットボット「Claude」をバージョン2.1にアップデートしたと発表した。

Our new model Claude 2.1 offers an industry-leading 200K token context window, a 2x decrease in hallucination rates, system prompts, tool use, and updated pricing. Claude 2.1 is available over API in our Console, and is powering our https://t.co/uLbS2JNczH chat experience. pic.twitter.com/T1XdQreluH

最大のポイントは、コンテキストウィンドウ(入力欄)に入力できる情報量を従来の10万トークンから20万トークンに倍増した点だ。

トークンとはAIが言語を処理し生成するための基本単位。20万トークンはおよそ15万語、500ページ以上の資料に相当するという。

これにより、技術文書や財務諸表、長編小説といった巨大なデータを入力できるようになったことで、要約、Q&A、トレンド予測、複数のドキュメントの比較対照といったさまざまなことが可能になるという。

なお、OpenAIの最新LLM「GPT-4 Turbo」は12万8000トークンだ。

以前のモデルと比較して、ハルシネーション(幻覚)などによる虚偽の回答が2倍減少していることも明かされた。

既存モデルの弱点を克服するために作られた複雑で大規模な質問セットを使ってトレーニングすることで、答えがわからない質問をされた時に、答えを無理やり捏造(ハルシネーション)するよりも、「わかりません」と降参する可能性が大幅に高くなった。

高い正確性が要求される法的文書、財務報告書、技術仕様書など長くて複雑な文書でも、理解力と要約力において有意義な改善をもたらしたという。

この改善により「企業は具体的なビジネス上の問題を解決する高性能なAIアプリケーションを構築し、より高い信頼性と信頼性でAIを業務全体に展開することができる」と主張している。

また、ユーザーの既存のプロセス、製品、APIとClaudeを統合できる新しいツール類(ベータ版)の提供も始めた。

これらのツールを使えば、開発者が定義した関数やAPIを統合して使用したり、ウェブから検索をしたり、プライベートなナレッジベースから情報を取得したりできるようになる。

We’re enhancing our developer experience with a new Workbench feature in the Console that makes it easier for Claude API users to test prompts. We’re also introducing system prompts, which allow users to provide custom instructions to structure responses in a more consistent way. pic.twitter.com/28xwVF6CB8