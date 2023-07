ChatGPT対抗馬の本命、AnthropicのAIチャットボット「Claude 2」公開

AIスタートアップAnthropicは7月11日(現地時間)、今年3月に発表されたばかりの同社の大規模言語モデル(LLM)「Claude」をより高性能にした新モデル「Claude 2」のリリースを発表。米英限定ではあるが一般向けベータ版ウェブサイトを公開、開発者向け商用API(ベータ版)の提供も開始された。

なお、日本など他の地域は今後数ヵ月のうちに利用できるよう取組中とのことだ。

本モデルは従来のモデルと比較して、数学、推論の能力が向上している。

たとえば、アメリカの司法試験の多肢選択問題(Multistate Bar Exam)では「Claude 1.3(5月に発表された前バージョン)」の73.0%から76.5%に向上。これはGPT-4と同等のスコアとなる。

大学院入学希望者向けのテスト(GRE General Test)では、リーディングとライティングで90パーセンタイル(テストを受けた全体の受験者の上位10%)を上回り、数学的な概念や問題解決能力を測る量的推論(Quantitative Reasoning)試験では志願者の中央値と同様のスコアだった。

Claude 2 will now power our chat experience, and is generally available in the US and UK at https://t.co/uLbS2JNczH. We look forward to seeing how people use Claude and our 100K token context feature, where you can upload hundreds of pages in the prompt window. pic.twitter.com/9fVyjEBGsT