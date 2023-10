PLAYISM(運営:アクティブゲーミングメディア)は10月17日、プチデポット開発の一人用人狼ゲーム『グノーシア』PlayStation 5/PlayStation 4パッケージ版の特典情報の詳細を発表した。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Microsoft Store)。発売日は2023年12月14日、価格はパッケージ通常版が5280円、ダウンロード通常版が2750円、オフィシャルストア特典付き豪華版が9900円となる。

PV

『グノーシア』パッケージ版特典情報詳細

全国の小売店で予約受付中のPlayStation 5/PlayStation 4パッケージ版『グノーシア』の特典情報を公開。初回特典は限定となり、数に限りがあるので、ぜひ予約して購入しよう。

●パッケージ版

・プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

・価格:5280円

※初回生産特典として、「プチデポット描き下ろし特製リバーシブルジャケット2枚セット」と「ジョナスのドッグタグ」が付属します。

さらに、店舗別特典も用意。さまざまなグッズが用意されているので、お気に入りのものを見つけよう。

Amazon.co.jp 限定セット(有償特典) キャラファインボード+缶ミラー同梱

Amazon.co.jp特典 缶ミラー

ゲームショップ1983特典 ARTMAT

ebten特典 アクリルキーホルダー

あみあみ特典 アクリルキーホルダー

よろずやショップびっく宝島特典 アクリルスタンド

ゲオ特典 ICカードステッカー

Neowing特典 イラストカード

楽天ブックス特典 マイクロファイバークロス

ステラワース特典 ミニブロマイド

ヨドバシカメラ/ヤマダ電機/ビックカメラグループ/上新電機特典 メタリックカード

PLAYISMオフィシャルストア特典(豪華版) 銀の鍵

開発者からのメッセージ

PS版とXbox版の発売にあたり、ゲーム開発集団プチデポットよりファンへメッセージが到着!

<統括> めづかれ氏 困難を乗り越えて、星の世界へ。たくさんの応援でここまで辿り着きました。

プレーイズムさん、販売店さん、そして大きな声援をいつも送ってくれるファンの皆さんのおかげです。いつもありがとうございます。

みんなに届け、グノーシア!

<開発・シナリオ> しごと氏 プレーイズムさんがまたまた頑張って移植してくれました!

楽しんでいただければ幸いです。

<画像> ことり氏 特典のリバーシブルジャケットを、張り切って描かせてもらいました。

ぜひ、パッケージに差し込んで使ってみてくださいね。

<音楽> Q flavor氏 これでまたグノーシアにふれてもらいやすくなるので、すごく嬉しいです。

移植に携わってくださった皆様にも本当に感謝しています。

ゲーム詳細

舞台は一隻の宇宙船。乗組員たちの中に数人、人間を襲う未知の敵「グノーシア」が紛れ込んでいる。そして毎晩一人ずつ乗組員たちを襲い、この宇宙から葬り去る。

プレイヤーは、人類側、あるいはグノーシア側としてゲームをプレイすることが可能。人類側の場合、すべてのグノーシアを発見し、コールドスリープさせること、グノーシア側の場合は毎晩乗組員を襲い、最終的にグノーシアの数が人間の数を上回ることが勝利条件となる。

1プレイ15分ほどの、いわゆる「人狼ゲーム」を繰り返し行ないながら物語を進めていく。

『グノーシア』では、ゲーム開始時にプレイヤーおよび他の登場人物に【乗組員】【グノーシア】などの役割を自由に割り当てることで、登場人物は割り当てられた役割に沿って、自動的に発言、行動する。

性格や能力、好感度、役割、他者への信頼度などの内部パラメータを持つことで思考のクセや行動など個性豊かな議論が展開され、何度も楽しめるゲームになっている。

※ゲーム内容はNintendo Switch版、Steam版に準拠し追加要素はありません。

【ゲーム情報】

タイトル:グノーシア

ジャンル:1人用SF人狼ゲーム(ローグライトテキストアドベンチャー)

販売:PLAYISM

開発元:プチデポット

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Microsoft Store)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年12月14日

価格:

パッケージ通常版:5280円

ダウンロード通常版:2750円

オフィシャルストア特典付き豪華版:9900円

CERO:B(12才以上対象)

©2019, 2023 Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※Microsoft, Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox関連ロゴは米国Microsoft Corporation および /またはその関連会社の登録商標または商標です。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。© 2023 Active Gaming Media Inc.