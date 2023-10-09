アスキーグルメNEWS 第211回
2023年10月13日（金）お昼12時から生放送
「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年10月13日号）
2023年10月09日 07時00分更新
ひぱひぱ♪ アスキーのもぐもぐ担当ナベコとモーダル小嶋でお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。
巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！
アスキーグルメの公式Twitterと連動した投票コーナーがあります。ぜひアスキーグルメの公式Twitter（@ascii_gourmet）をフォローして参加くださいませ～。
アスキーグルメの公式Twitter始めましたhttps://t.co/MXrBXKpslkhttps://t.co/zzNmqjwNfSのグルメタブの情報を集中して発信していきます— アスキーグルメ (@ascii_gourmet) November 17, 2020
どうぞよろしくおねがいします☺️
▽放送情報
放送日： 2023年10月13日（金）
時間 ： 12:00～ 放送予定
番組 ： 「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年10月13日号）
▽出演
ナベコ（@wagomunabe）
モーダル小嶋（@kojima_ascii）
▽MC
渡辺りえ（@w_riezou）
【お知らせ】
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
→http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/
この連載の記事
-
第210回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年10月6日号）
-
第209回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年9月22日号）
-
第208回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年9月15日号）
-
第207回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年9月8日号）
-
第206回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年9月1日号）
-
第205回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年8月25日号）
-
第204回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年8月18日号）
-
第203回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年8月4日号）
-
第202回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年7月28日号）
-
第201回
アスキーTV「アスキーグルメNEWS」生放送（2023年7月21日号）
- この連載の一覧へ