篠原修司のアップルうわさ情報局 第1210回
マイナーアップデートなので
アップル、新型iPad miniなど発表か（発表会無しで）
2023年10月11日 17時00分更新
残念なことにアップルは2023年にはもう新製品発表イベントを開催しないようだ。米メディアMacRumorsが9月28日に報じた。
同紙によると、アップルは10月に少なくとも1種類の新型iPad miniかAir、第11世代のiPad、M3チップを搭載したMacを発表するとみられているものの、プレスリリースを通じての発表になる可能性が高いという。
理由としてiPadがマイナーアップデートにとどまることが挙げられている。
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