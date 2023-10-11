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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1210回

マイナーアップデートなので

アップル、新型iPad miniなど発表か（発表会無しで）

2023年10月11日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　残念なことにアップルは2023年にはもう新製品発表イベントを開催しないようだ。米メディアMacRumorsが9月28日に報じた。

　同紙によると、アップルは10月に少なくとも1種類の新型iPad miniかAir、第11世代のiPad、M3チップを搭載したMacを発表するとみられているものの、プレスリリースを通じての発表になる可能性が高いという。

　理由としてiPadがマイナーアップデートにとどまることが挙げられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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