スクウェア・エニックスは9月27日より、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~秋のおかわりセール!~」を開催中。開催期間は、2023年10月11日まで。

以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0927SALE/

セールタイトルピックアップ

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ!

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ!

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『FORSPOKEN』

PlayStation 5

50%オフ!

『Voice of Cards Trilogy + DLCセット』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

50%オフ!

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

70%オフ!

『ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマセット』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

