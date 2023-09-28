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ゲーム  >  ニュース  >  スクウェア・エニックスの「秋のおかわりセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

セール期間は10月11日まで！

スクウェア・エニックスの「秋のおかわりセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

2023年09月28日 16時10分更新

文● ASCII

　スクウェア・エニックスは9月27日より、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～秋のおかわりセール！～」を開催中。開催期間は、2023年10月11日まで。

　以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0927SALE/

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 5／PlayStation 4
40％オフ！

© SQUARE ENIX

『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

© SQUARE ENIX

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4
30％オフ！

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

PlayStation 5／PlayStation 4
30％オフ！

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
50％オフ！

『FORSPOKEN』

PlayStation 5
50％オフ！

© SQUARE ENIX

『Voice of Cards Trilogy + DLCセット』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4
50％オフ！

© SQUARE ENIX

『DISSIDIA FINAL FANTASY NT デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4
70％オフ！

©2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
ILLUSTRATION:©2017 YOSHITAKA AMANO

『ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマセット』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
© 2016, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA
LOGO ILLUSTRATION:© 2016 YOSHITAKA AMANO

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ際は、こちらもをチェックしてみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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