「FF」や「DQ」「サガ」など同社の名作タイトルがずらりラインアップ
スクウェア・エニックスがニンテンドーeショップ／PS StoreでTGS2023の開催記念セールを実施！
スクウェア・エニックスは9月14日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～TOKYO GAME SHOW 2023 開催記念～」を開始した。期間は、2023年9月27日まで。
対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/TGS2023/
セールタイトルピックアップ
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『ロマンシング サガ3』
PlayStation 4／Nintendo Switch
82％オフ！
© SQUARE ENIX
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PlayStation 4／Nintendo Switch
35％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『OCTOPATH TRAVELER II』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
25％オフ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
50％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Nintendo Switch
50％オフ！
©Disney. ©Disney/Pixar
Developed by SQUARE ENIX
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Nintendo Switch
30％オフ！
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
31％オフ！
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
31％オフ！
『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
31％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『Sa・Ga COLLECTION』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『サガ フロンティア リマスター』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『OCTOPATH TRAVELER』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『トライアングルストラテジー』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『LIVE A LIVE』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『PowerWash Simulator』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022 FuturLab Limited. Published by Square Enix Ltd. Developed by FuturLab Limited. "PlayStation", "PS4 logo", and "PS5 logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
『FINAL FANTASY VII』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO』
Nintendo Switch
35％オフ！
© 1998,2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版』
PlayStation 4
60％オフ！
『STAR OCEAN -First Departure R-』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/TGS2023/
▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ：
https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale_2.html
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもチェックしよう。
https://www.jp.square-enix.com/column/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、製品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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